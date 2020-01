PAQUIN, Lorraine Sénéchal



À l'Hôpital Laval, le 21 janvier 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Lorraine Sénéchal, fille de feu dame Dulcina Leclerc et de feu monsieur Raymond Sénéchal. Elle était l'épouse de monsieur Réjean Paquin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 1er février 2020 de 9 heures à 11 heures.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Réjean; ses enfants : Daniel Frenette (Anne Boivin), Linda Frenette (Régis Girard), Mario Frenette et Lucie Frenette; ses petits-enfants : Marc-André, Jean-François, Tammy, Lydia-Marie (Arno Gélinas), Justine et Raphaël. Elle était la sœur de : Pierrette (feu Paul Brochu), feu Yvette (feu Henri Paquet), feu Raymonde (André Michaud), feu Carmen, feu Léo et feu Paul-Émile. Elle laisse également dans le deuil la famille Paquin : feu Jules (feu Rita Jacob), Julienne (Maurice Sauvageau), Roméo (Jeannine Gauthier), Robert (Noella Toutant), Gisèle (Vincent Trottier), feu Jeannette (Réjean Gauthier), Nicole (Gérard Therrien), Gemma (Robert Germain), Michel (Louise Keachie), Denis (Jacinthe Jolette) et France, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Laval pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Laval (IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999