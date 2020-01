HUARD, Ernest



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 janvier 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Ernest Huard, époux de madame Cécile Lemieux, fils de feu Élise Berger et de feu Camille Huard. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aule dimanche 2 février 2020, de 12 h à 15 h. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils : Stéphane (Geneviève Lafortune), Martin (Karine Giguère) et Sébastien; ses petits-enfants : Jade, Élisabeth et Béatrice; ses frères et ses sœurs : feu Germaine, Gisèle, Ildebert, Irène, Wilhelmine, Alma, Marie-Marthe, Corrine, Amélia, feu Louisette, Yvon, Denise et Octave; ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, téléphone : 418 683-8666,www.cancer.ca ou à la Croix-Rouge Canadienne - Division Québec, 325, rue de la Croix-Rouge, Québec, téléphone : 418 648-9066, www.croixrouge.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.