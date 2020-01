L’auteure et journaliste Danielle Verville est décédée

Les Éditions Québec Amérique ont annoncé jeudi après-midi le décès de l’auteure Danielle Verville.

Cette dernière a été «emportée par la maladie», peut-on lire sur la page Facebook de la maison d’édition, qui n’était pas en mesure de donner davantage de détails sur la cause du décès et l’âge de la défunte.

«Elle avait une plume vive et drôle que nous avons eu l'honneur et la joie de publier en 2013.

Toute l'équipe de Québec Amérique offre ses plus sincères condoléances à ses proches», est-il écrit sur Facebook.

Danielle Verville avait entre autres lancé, en 2013, le livre Les chroniques de Madame Unetelle – On ne change pas le monde avec une mijoteuse, en 2013, ainsi que des ouvrages jeunesse.

Aussi journaliste, Danielle Verville a prêté sa plume à divers magazines au cours de sa carrière, comme Coup de pouce, Elle Québec, Vita Magazine et Service Vie, et a entretenu le blogue Madame Unetelle. Elle a de surcroît été consultante et chercheuse associée pour des entreprises et des chaires de recherche de l’UNESCO.