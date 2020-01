Le fardeau des plus et moins

BUFFALO | Rasmus Ristolainen a terminé au sommet de la LNH la saison dernière avec un dossier de -41. Depuis ses débuts avec les Sabres en 2013-2014, le défenseur finlandais a également la pire fiche parmi tous les joueurs du circuit à -143.

Il n’y a pas de coquilles dans les deux statistiques, -41 et -143. Deux chiffres qui donnent le vertige. Sous les ordres de Ralph Krueger cette saison, Ristolainen a grandement amélioré cette facette de son jeu. Avant la visite du Canadien au KeyBank Center de Buffalo, le colosse de 6 pi 4 po et 215 lb présentait un dossier de zéro.

« Je ne joue pas pour les chiffres, a répliqué Ristolainen en entrevue au Journal lorsque questionné sur la différence entre cette saison et l’an dernier. Je peux terminer la saison avec 40 buts ou avec quatre buts, mais si nous ne participons pas aux séries, je serai furieux peu importe les statistiques. C’est la même chose pour les plus et moins. Mais pour cette statistique, je dirai que je m’en balance encore plus. »

Ristolainen a répondu avec son cœur, même s’il se mordait un peu les lèvres en revenant encore sur la statistique des plus et des moins. On sent qu’il est agacé et fatigué de parler de ce sujet. On peut aussi le comprendre.

Victime d’une mauvaise équipe

Pour mieux analyser les plus et moins dans le cas de Ristolainen, il faut aussi replacer les choses en contexte. Depuis son entrée dans la LNH à Buffalo en 2013-2014, les Sabres n’ont jamais participé aux séries. Encore pires, ils ont terminé trois fois au dernier rang de la LNH. Les trois autres saisons, ils ont fini au 23e, 26e et 27e rang.

Si Ristolainen a un dossier de -143 depuis 2013-2014, les Sabres ont un bilan négatif de -394 (1266 buts marqués, 1660 buts accordés). Aucune autre équipe de la LNH n’a une fiche aussi négative.

Ristolainen est aussi le joueur des Sabres qui passe le plus de temps sur la glace depuis le début de la saison 2013-2014 avec un temps de jeu moyen de 24 min 05 s. Ceci explique cela comme diraient les Chinois.

Un défenseur respecté

Choix de premier tour des Sabres en 2013 (8e au total), Ristolainen a amassé 40 points ou plus à ses quatre dernières saisons. Et il devrait terminer la présente saison avec près de 40 points. Il a déjà amassé 23 points (5 buts, 18 passes) en 50 matchs cette année. Il n’y a pas juste du négatif avec lui.

« Quand je le voyais jouer l’an passé, il affrontait toujours les meilleurs joueurs de la LNH, tous les soirs, a rappelé l’entraîneur Ralph Krueger. On a réparti cette tâche un peu plus. Tôt dans la saison, il affrontait encore beaucoup les meilleurs. Je ne sais pas comment il pensait l’an passé, mais il a acheté complètement ce qu’on prêche, les principes du système. C’est un joueur passionné, compétitif, des deux côtés de la rondelle quand il s’y met. Il apporte de la bonne attaque et a été un excellent joueur en général, et un plaisir à diriger. »

Ristolainen a retrouvé le bonheur depuis l’arrivée de Krueger.

« Je trouve que les choses se déroulent beaucoup mieux, à commencer par notre entraîneur en chef et les adjoints, a-t-il dit. J’ai vraiment du plaisir à travailler avec eux. Ils ont construit un bon système pour notre équipe. »

Jack Eichel a aussi le sentiment que son coéquipier est dans un meilleur état d’esprit depuis le congédiement de Phil Housley et l’entrée en scène de Krueger.

« Rasmus connait une très bonne saison, a affirmé le capitaine. Il est une force pour nous à la ligne bleue. Il mange de grosses minutes et il reçoit encore les missions contre les meilleurs trios des équipes adverses. Il a aussi un rôle en supériorité numérique. J’ai le sentiment qu’il a plus de plaisir cette année. C’est bien de le voir ainsi. »

Ristolainen, Eichel et Krueger auront comme objectif d’ici la fin de la saison de conduire les Sabres en séries. Mais à l’image du Canadien, ils auront peu de chances d’y arriver. À Buffalo, on ressent la grogne chez les partisans qui n’ont pu regarder leur équipe en séries depuis 2011.

« Je comprends les partisans à Buffalo, a répliqué Ristolainen. Je peux tracer des liens avec chez moi en Finlande. Il y a une passion pour le hockey ici, comme dans mon pays d’origine. Les partisans à Buffalo ont droit à leur opinion, ils peuvent nous critiquer. Je serais aussi furieux si mon équipe ne participait pas aux séries. »