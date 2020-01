Le lien de la réconciliation

Avec cette nouvelle mouture du troisième lien, le gouvernement Legault marque un coup de génie.

Depuis des mois, toute personne censée pouvait se demander comment le ministre François Bonnardel – et le gouvernement caquiste – ferait pour se sortir du bourbier dans lequel il venait de s’enfoncer en optant pour un tunnel dans l’est. La réponse est venue hier.

Avec ce lien totalement repensé, le gouvernement et son ministre gagnent plusieurs points. Ils respectent leur promesse dogmatique de construire un troisième lien, mais s’extirpent du pétrin qu’impliquait l’aménagement d’un tunnel dans un secteur très peu achalandé.

Plus logique

Dans l’est, le projet était très peu favorable au transport en commun, on devait creuser dans des sols instables, et on provoquait l’étalement urbain.

C’était un projet sorti tout droit des années 60, soutenu par des radios privées de Québec et par le maire de Lévis, mais qui n’avait rien de logique ni d’inspirant.

Il en aurait résulté un tel gaspillage de fonds publics qu’il était impossible d’imaginer que le gouvernement puisse aller de l’avant.

En faisant ainsi volte-face, avec un nouveau tracé qui reliera les centres-villes de Québec et Lévis, le gouvernement Legault s’engage sur la bonne voie. Ainsi, le nouveau troisième lien reçoit enfin l’aval essentiel du maire de Québec, ville locomotive de la région. Malgré tout ce que pouvait fabuler Gilles Lehouillier, cet appui était essentiel pour justifier le projet.

Or, Régis Labeaume a toujours dit qu’il souhaitait d’abord voir quel serait le « gain net » pour sa ville. Avec ce nouveau tracé situé au centre ouest, qui s’arrime avec le réseau de transport structurant de la ville, il ne peut qu’être d’accord. Ce faisant, les opposants au tramway devront se raviser, comme le troisième lien y sera lié.

En plus d’assurer une interconnexion entre les rives, le nouveau lien offre de plus une place de choix au transport en commun, dans un secteur achalandé. On ne peut qu’applaudir là aussi, et se dire que le fédéral sera cette fois enclin à embarquer.

Nombreuses questions

Pour le reste, comme le gouvernement n’a même pas encore présenté son projet, il y a lieu de demeurer prudent. Plusieurs questions demeurent en suspens. Au premier chef, on peut se demander comment on fera pour gérer le trafic supplémentaire ainsi généré au centre-ville de Québec.

Il y a d’ailleurs lieu de souligner le très piètre plan de communication du gouvernement. Celui-ci a choisi de couler des bribes du projet à différents médias, plutôt que de convoquer l’ensemble des journalistes à une conférence de presse.

À l’heure où l’on critique à tout vent la piètre performance de la Ville pour son réseau, il aurait été avisé de procéder de façon formelle. Le ministre aurait ainsi pu présenter le projet dans le détail, en plus de répondre aux questions.

Le gouvernement Couillard et la Ville avaient pris soin de présenter le projet de tramway, avec 10 ans de réflexion et une étude de faisabilité. Or, aucune étude sur un troisième lien n’a été présentée et un flou persiste.

Dire que des opposants au tramway ont prétendu que le projet avait été préparé sur un bout de napkin...

Des réactions au nouveau 3e lien

Photo Pascal Huot

« La réalité, c’est que le besoin n’est pas là. [...] Je ne suis pas tellement confondue comme sceptique. [...] Le gros problème... Ça va déboucher en plein dans l’endroit où à l’heure de pointe à Québec, les rues sont jam-pack. »

– Catherine Dorion, députée solidaire de Taschereau

Photo Jean-François Desgagnés

« C’est un projet du gouvernement provincial. Pour nous, au fédéral, il est clair, je pense, pour tous, que la priorité, c’est le transport en commun. Maintenant, on est à l’écoute. Quand il y aura une demande chiffrée en bonne et due forme de la part du gouvernement Legault, on l’analysera à ce moment-là. »

– Joël Lightbound, député fédéral de Louis-Hébert

Photo Stevens LeBlanc

« Nous allons analyser ce projet et nous allons ajuster notredéveloppement au besoin. Dans la mesure où ce projet va de l’avant, la localisation actuelle du Salon de jeux est excellente pour la région de Québec. Il serait sage que le gouvernement mette sur la glace sa décision concernant le déménagement. »

– William Trudel, copropriétaire du centre commercial Fleur de Lys.

Photo Jean-François Desgagnés

« On commence à avoir quelque chose d’intéressant et d’important pour les futurs usagers. Ça veut dire que Lévis aurait tout avantage à mieux développer son transport en commun et à maximiser le développement de Guillaume-Couture. »

– Étienne Grandmont, directeur général chez Accès transports viables

Photo courtoisie

« Tant que tu donnes un avantage à la voiture, c’est très difficile de faire basculer les gens vers un autre mode de déplacement. Si on veut réduire la congestion, la dépendance à l’auto et les gaz à effets de serre, ce projet est une fausse bonne idée. »

– Jean Dubé, économiste et professeur à l’Université Laval

Photo Stevens LeBlanc

« Il faut féliciter nos élus pour avoir retenu en gros la proposition du groupe GIRAM sur le troisième lien, notamment portée par le géographe environnementaliste Gaston Cadrin et le politologue Pierre-Paul Sénéchal, ex-membre du Conseil exécutif. Tout cela bénévolement. »

– Michel Lessard, historien

Photo Didier Debusschère

« C’est un projet qui est beaucoup plus viable que l’autre. C’est le jour et la nuit. L’autre projet avait beaucoup de risques de dépasser les coûts. Dans celui-là, les conditions du sol sont beaucoup plus faciles. Il y a moins de chances d’avoir de mauvaises surprises »

– Bruno Massicotte, professeur à Polytechnique Montréal et auteur du rapport de 2016 sur le troisième lien

Photo Agence QMI, Simon Clark

« Le gouvernement de la CAQ est en gestion de son tunnel électoral. [...] Une question fondamentale, c’est celle des coûts. Je ne peux pas croire qu’on hésite encore à donner aux Québécois cette information importante. »

– Pascal Bérubé, chef intérimaire du Parti québécois