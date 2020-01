Les ailes de poulets surgelées au banc d’essai

Qui dit Super Bowl, dit ailes de poulet, un aliment classique pour les amateurs de football! Bien qu’elles soient très appréciées, personne n’est surpris d’apprendre qu’elles soient riches en gras et en sel.

Y-a-t-il des ailes de poulets commerciales plus «santé» que d’autres?

Notre analyse

Pour ce banc d'essai, 36 variétés d'ailes de poulet surgelées commerciales ont été analysées, certaines avec leurs sauces d’accompagnement et d’autres sans sauce selon la disponibilité de l’accompagnement au sein de l’emballage. Une portion de 100 g, soit 2 à 4 ailes selon la marque, a été utilisé comme référence pour la comparaison.

Les valeurs nutritives varient:

De 168 à 443 calories

De 9 à 26,8 g de lipides (2,6 et 17,7 g de gras saturés)

De 13 à 23 g de protéines

De 0 à 15 g de sucres

De 354 à 1650 mg de sodium

Les meilleurs choix

Les ailes de poulet BBQ douces de St-Hubert et la version épicée de la même marque remportent la première place. Avec 360 mg de sodium, ces deux produits comptent parmi les trois moins salés. On apprécie leur liste d’ingrédients épurée et l’absence d’additifs. La quantité de gras qui s’y retrouve est également raisonnable (14 g de lipides dont 3,5 g saturés).

Photo Chantal Poirier

Photo Chantal Poirier

En deuxième rang, les ailes de poulet sucrées et épicées Gochujang Le Choix du Président et les ailes de poulet fumées au bois dur assaisonnées à sec Le Choix du Président. Ces ailes à la saveur typique de la cuisine coréenne (le gochujang) et celles fumées font partie du top trois des moins salées mais contiennent du sucre ajouté (4 g et 7 g respectivement), ce qui leur fait perdre quelques points. Leurs teneurs en gras est semblable aux choix précédents mais on retrouve des additifs alimentaires.

Photo Chantal Poirier

Photo Chantal Poirier

Les compromis

Les ailes de poulet assaisonnées miel et ail PC Simplement Bon et les ailes de poulet miel et ail Le Choix du Président sont parmi le top des moins salées (363 mg de sodium) et des moins grasses (9,9 g au total dont 2,7 g saturés). Malgré leur profil nutritionnel distinctif, leur liste d’ingrédients est truffée d’additifs alimentaires (maltodextrine de maïs, amidon de maïs modifié, cellulose modifiée, acide citrique, gomme xanthane, sorbate de potassium). Bref, une liste plus longue que les choix précédents ce qui leur fait perdre leur place au sein des meilleurs choix.

Photo Chantal Poirier

Photo Chantal Poirier

Les moins bons choix

Il n’est pas étonnant de constater que les pires choix sont celles qui viennent avec leur sauce d’accompagnement.

Les ailes de poulet piquantes Nashville Le Choix du Président avec 30 ml de sauce piquante sont les plus caloriques (443 kcal) et les plus gras (26,8 g lipides dont 17,7 g saturés) du banc d’essai. Elles font aussi partie des plus salées avec 1032 mg de sodium, soit 43% de la VQ. La présence d’additifs (acide citrique, EDTA disodique, benzoate de sodium, sorbate de potassium) déclasse aussi ce produit.

Photo Chantal Poirier

Les ailes de poulet Buffalo Pinty's Pub & Grill avec 30 ml de sauce Buffalo moyenne comptent aussi parmi les plus grasses (21 g de lipides dont 5 g saturés) et les plus salées (1220 mg de sodium, soit 51% de la VQ). Elles contiennent aussi l’huile de palme et plusieurs autres additifs.

Photo Chantal Poirier

De la même marque, les ailes de poulet Buffalo Pinty's Pub & Grill avec 30 ml de sauce piquante sont les plus salées du banc d’essai avec 1650 mg de sodium, soit 69% de la VQ. C’est bien trop de sel pour seulement 3 ailes! Dommage, car la quantité de gras de ce produit est dans la moyenne. Sans la sauce, les ailes de cette marque sont beaucoup plus intéressantes, avec 470 mg de sodium.

Attention aux sauces et aux trempettes!

Ces sauces qui agrémentent nos ailes ne font que nuire au portrait nutritionnel global des ailes de poulet. Elles contiennent beaucoup de sodium, du sucre ajouté et des additifs. 30 ml (2 c. à soupe) de sauce peut contenir autant de calories qu’une aile de poulet (jusqu’à 90 calories). Pour diminuer la quantité de calories et de matières grasses, optez pour de la salsa épicée.

Pourquoi pas du chou-fleur buffalo ?

Vous aimez le piquant de la sauce buffalo et le croustillant des ailes de poulet frites? Découvrez la recette de chou-fleur Buffalo de ma collègue nutritionniste Geneviève O’Gleman.

Les ailes de poulet représentent des gâteries qu’on ne consomme qu’à l’occasion. C’est tout à fait correct d’en profiter ! Si on veut par contre mieux digérer et mieux dormir, optez pour nos meilleurs choix !

Merci à Angela Lo, stagiaire en nutrition, de sa précieuse collaboration

Pour d’autres conseils, visitez mon blogue : isabellehuot.com