Les automobilistes de Québec indisciplinés

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) est parvenu à coincer énormément de contrevenants lors de trois opérations policières, jeudi après-midi.

Entre 15h et 18h, près de 200 constats d’infractions ont été remis pour différents manquements au Code de la sécurité routière. Qui plus est, sur cette même période, 71 automobilistes se sont vu remettre seulement un avertissement.

Les principales infractions observées étaient liées au non-respect des voies réservées aux autobus, aux taxis et aux véhicules d’urgence.

«On constate qu’il y a encore beaucoup trop d’automobilistes qui utilisent ces voies alors qu’ils ne devraient pas», observe la porte-parole du SPVQ, Sandra Dion.

Les points chauds de ces opérations étaient situés à l’intersection du boulevard Honoré-Mercier et de la rue Saint-Jean, sur le boulevard Laurier et au coin d’Henri-Bourassa et Louis-XIV.