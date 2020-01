Les déchets du plastique sont un fléau au Canada

OTTAWA – La pollution par le plastique est un fléau au Canada, confirme le fédéral dans un rapport publié jeudi, mais la liste des produits à usages uniques que le gouvernement Trudeau entend bannir d'ici 2021 se fait toujours attendre.

«Les déchets les plus courants ramassés sur les côtes au Canada sont des capsules de bouteille, des sacs en plastique, des bouteilles en plastique, des pailles et des mégots de cigarette», peut-on lire dans une ébauche d’évaluation scientifique présentée par Environnement Canada.

L’étude préliminaire indique que 29 000 tonnes de déchets canadiens de plastique ont été rejetés dans l’environnement en 2016 et que leur effet néfaste sur les animaux et l’écosystème est indéniable.

Les auteurs s'entendent pour dire que suffisamment d'éléments scientifiques sont en place pour qu'on s'attaque aux déchets de plastiques de plus de 5 mm au Canada.

Or les auteurs recommandent que plus de recherches soient menées sur les microparticules, notamment pour clarifier quels risques elles posent pour la santé humaine.

On ne sait toujours pas à quel moment le gouvernement Trudeau commencera à bannir certains items spécifiques de plastique à usage unique, comme des ustensiles, pour respecter son objectif de 2021.

Le ministre de l'Environnement Jonathan Wilkinson assure toutefois que l'échéancier sera respecté puisqu'Ottawa n'a pas besoin de déposer un projet de loi à cet effet et peut intervenir par voie de règlements.

Des consultations publiques devront toutefois avoir lieu avant l'entrée en vigueur de cette éventuelle interdiction de pailles et de sacs de plastique à usage unique, par exemple.

Par ailleurs, le rapport publié jeudi souligne que les plastiques biodégradables ne semblent pas être réellement efficaces.

«Les plastiques biodégradables et les bioplastiques sont de plus en plus utilisés en remplacement des plastiques conventionnels, mais ils pourraient ne pas se dégrader plus rapidement que ces derniers une fois dans l’environnement», écrit-on.