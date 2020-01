Meurtre à Sainte-Foy: Eustachio Gallese aurait tenté de s'enlever la vie en prison

Le meurtrier Eustachio Gallese accusé d'avoir assassiné Marylène Lévesque aurait tenté de s’enlever la vie alors qu’il se trouvait en prison.

Il a été transféré dans un hôpital de Québec pour recevoir des soins médicaux.

Gallese a été arrêté la semaine dernière après s'être présenté dans un poste de police de Québec pour se dénoncer.

Il aurait alors avoué avoir tué la travailleuse du sexe de 22 ans dans une chambre de l’hôtel Sépia, dans le secteur de Sainte-Foy.

Au moment des événements, Gallese, 51 ans, était en semi-liberté. Il avait été condamné en 2004 pour le meurtre non prémédité de sa conjointe.

Joint par Le Journal, la Sûreté du Québec confirme être intervenue vers 11h, jeudi, au Centre de détention de Québec, pour «un individu qui a subi des blessures». «On ne craint pas pour sa vie», a avancé la porte-parole Ann Mathieu, sans toutefois confirmer l’identité de Gallese dans cette affaire.

L’homme a été mené dans un centre hospitalier, où il a reçu les soins appropriés. La SQ a quant à elle ouvert une enquête pour faire la lumière sur les causes et circonstances de ces blessures. «Est-ce qu’elles sont reliées à une tierce personne ou est-ce que l’on parle de blessures auto-infligées», poursuite Mme Mathieu.

– Avec la collaboration de Kathryne Lamontagne