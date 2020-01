Pourquoi pas un ministère de la Condition masculine?

Pour améliorer le sort des femmes dans la société, l’analyste Jonathan Trudeau propose la création d’un sous-ministériat à la Condition masculine afin de s’attaquer autant au symptôme qu’à la cause du problème.

La ministre de la Condition féminine, Isabelle Charest, a annoncé des pistes de solution afin de resserrer la sécurité autour des victimes de violence conjugale dans la foulée de la série de féminicides survenus depuis quelques semaines au Québec.

S’il salue ces initiatives, Jonathan Trudeau espère que le gouvernement approchera le problème sur plusieurs fronts.

«Je me demande s’il n’y a pas un danger qu’on s’attaque davantage au symptôme qu’à la cause. Oui, le symptôme il faut s’y attaquer, il faut protéger les femmes, mais il faut les protéger parce que les hommes représentent un risque pour ces femmes-là», dit-il.

Plusieurs problèmes touchent davantage le sexe masculin dans notre société, plaide-t-il, notamment le décrochage scolaire, la violence conjugale, les homicides, la toxicomanie ou encore les taux de suicide.

«On a un problème avec des hommes qui pourraient probablement être traités en amont» avec de la sensibilisation et en déboulonnant certains mythes.

«J’aimerais mieux avoir un sous-ministériat au Respect mutuel! Je pense que c’est ce qu’on essaie de traduire», lance de son côté Diane Lamarre.

«Le feu est pris. On a des femmes qui meurent, des enfants qui en subissent les conséquences. Je suis d’accord qu’il faut faire de la prévention, mais là, on a un feu à atteindre. [...] La priorité doit être de faire des gestes concrets et non des études», soutient-elle.

Jonathan Trudeau insiste cependant devant la sensibilité du sujet: on peut s’attaquer à la condition des femmes sans négliger celle des hommes.

«Les mesures mises de l’avant par le gouvernement sont nécessaires parce que je suis écœuré, dégoûté, j’ai honte, je suis tanné, je suis attristé, je suis frustré de voir ça jour après jour et de me dire “eille les gars, faudrait peut-être qu’on se parle”.»