Procès en destitution: John Roberts sur le point d'entrer dans l'histoire?

Ceux qui fréquentent régulièrement ce blogue savent déjà que je m’intéresse à la période actuelle parce que les événements nous forcent continuellement à fouiller dans l’histoire et à revoir nos interprétations de la Constitution.

Les journées de mercredi et jeudi étant consacrées à des périodes de questions rédigées par les sénateurs, la prochaine déterminante sera celle de vendredi. C’est à ce moment qu’on se prononcera sur la possibilité d’entendre de nouveaux témoins dans le cadre de la procédure en destitution du président Trump.

Vous savez probablement déjà qu’il suffirait d’une majorité simple pour ouvrir la porte à de nouveaux témoignages. Comme cinquante-trois sénateurs sont républicains, il faudrait donc quatre défections républicaines et un vote en bloc des démocrates pour prolonger le procès.

Plus tôt cette semaine, j’évoquais la faible possibilité que le sénat n’ait même pas à voter sur la question. Selon une interprétation du rôle du président du procès, dans ce cas-ci le juge en chef de la Cour suprême John Roberts, le président lui-même pourrait décider d’émettre des citations à comparaître. Je précisais que les chances étaient bien minces et que John Roberts n’oserait probablement pas intervenir.

Mais il y a un autre scénario qui pourrait placer le juge Roberts dans une position inconfortable : la possibilité bien réelle que le vote de vendredi se termine par une égalité de 50 vs 50. Si les républicains tentent actuellement par tous les moyens d’éviter cette possibilité, il y a toujours trois républicains qui affirment désirer entendre de nouveaux témoins.

Que se passerait-il alors? Bien difficile de vous offrir une réponse définitive! Dans le cadre des activités régulières du sénat, c’est le président du sénat qui tranche dans l’éventualité d’une égalité. La Constitution précise que c’est le vice-président des États-Unis qui préside le sénat, ce rôle est donc actuellement dévolu à Mike Pence.

Une solution claire donc? Pas si vite. Rien n’est dit au sujet du vice-président dans le cadre de la procédure de destitution puisque c’est alors le juge en chef de la Cour suprême qui préside! Alors, Mike Pence ou John Roberts? La majorité des experts croient que celui qui trancherait devrait être Roberts, mais il y a matière à débat.

Même un recul dans le temps n’éclaire que très peu la situation. Avant la procédure actuelle, il n’y en a eu que deux autres. Lors du procès de Bill Clinton, le juge Rehnquist n’a pas tranché d’égalité. Lors du procès d’Andrew Johnson en 1868, le juge Salmon Chase s’est risqué à le faire dans un contexte bien particulier. Les constitutionnalistes et les historiens débattent encore parfois de la séquence des événements (1).

Le juge Roberts s’est déjà exprimé depuis le début du procès. Il a rappelé à quelques participants des deux formations politiques l’importance du décorum. Il a donc déjà été moins discret que Rehnquist en 1999. Cela ne signifie cependant pas qu’il oserait imiter Chase.

Lorsque j’insiste pour appuyer le fait que la présidence Trump constitue un bon test pour les institutions, je n’en fais pas porter toute la responsabilité au président lui-même, on constate plus que jamais qu’il y a des failles ou un certain flou autour du contenu de la Constitution et il sera intéressant d’observer si on corrigera éventuellement la situation.

Ce qu’on retrouve habituellement dans des notes de bas de page ou dans une discussion théorique entre grands universitaires pourrait très bientôt se retrouver dans le débat public. Surveillez la journée de vendredi, elle pourrait bien réserver des surprises...

(1) Si l'histoire de Salmon Chase et son rôle lors du procès de 1868 vous intéressent, le site Just Security en offre un très bon résumé. Vous cliquez ici.