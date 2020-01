Pronovost intéressé à succéder à Maciocia

Mathieu Pronovost n’a décidé que mercredi de soumettre sa candidature pour le poste d’entraîneur-chef des Carabins de l’Université de Montréal, dont le concours prenait fin jeudi.

À sa quatrième année comme responsable de la ligne offensive des Bleus, Pronovost occupe le poste d’entraîneur-chef de façon intérimaire depuis le départ de Danny Maciocia comme directeur-gérant des Alouettes de Montréal.

« Parce que j’ai passé huit jours à l’hôpital en raison d’une péritonite, je voulais me donner le temps de retrouver mon énergie et de discuter avec ma femme, a raconté Pronovost. J’ai rencontré mon chirurgien ce matin (jeudi) et ça va vraiment mieux. Je suis tout feu tout flamme et prêt à reprendre mes activités habituelles. »

Pronovost est intéressé par la succession de Maciocia, mais il est aussi prêt à patienter si c’est le choix du comité de sélection.

« Comme entraîneur de la ligne offensive, j’avais le plus beau travail en football au Québec et j’aurais aimé que Danny reste, a-t-il indiqué. C’était un travail de rêve à ce stade de ma carrière et j’aurais conservé ce poste encore 10 à 15 ans. Nous avons recruté trois bons joueurs de ligne offensive. »

« Je souhaite obtenir un poste d’entraîneur-chef, mais est-ce que c’est nécessaire que ça se produise à 35 ans, bientôt 36 ? », se questionne l’ancien coordonnateur offensif du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke de 2014 à 2016. « La réponse est non. Je n’ai pas besoin d’un titre pour être heureux. Si le comité de sélection opte pour une autre personne parce qu’il y aura d’excellents candidats et que plusieurs rêvent de diriger les Carabins, je vais continuer mon travail sans problème. »

Impact sur le recrutement

Pronovost ne croit pas que la période de flottement entre le départ de Maciocia et la nomination de son successeur aura un impact sur le recrutement.

« Les jeunes qui nous considèrent vont être capables d’attendre jusqu’à la mi-février pour prendre leur décision, a-t-il souligné. Tu fais un choix sérieux pour les quatre ou cinq prochaines années de ta vie et ce n’est pas quelques semaines qui vont faire une différence. »

Coordonnateur des unités spéciales et entraîneur des secondeurs, Byron Archambault n’a pas caché son intérêt. « Nous sommes de très bons amis et j’imagine qu’il va postuler, mais nous n’en avons pas parlé récemment puisqu’il est actuellement en Italie avec d’autres entraîneurs québécois. »

St-Vilien passe son tour

De son côté, Paul-Eddy St-Vilien nous a confirmé qu’il ne soumettrait pas sa candidature. Coordonnateur défensif des Ravens de Carleton et ancien adjoint chez les Carabins, il accueillera plutôt des recrues d’André-Grasset et de Vanier en fin de semaine.

Entraîneur-chef des champions du Bol d’Or, les Cougars du Collège Champlain, Jean-François Joncas va demeurer en Estrie. « Si les Carabins avaient été à Fleurimont, j’y aurais pensé deux fois, parce qu’il s’agit d’un défi intéressant, mais je ne veux pas déménager ma famille une deuxième fois, a-t-il expliqué. Nous avons aimé notre expérience à Guelph, mais ma femme vient de se trouver un bon emploi à Sherbrooke. »