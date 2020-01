Rare adversité pour les Sags

Après deux défaites consécutives face à deux puissances du circuit Courteau, les Saguenéens de Chicoutimi seront de retour devant leurs partisans au Centre George-Vézina cette fin de semaine pour tenter de renouer avec la victoire.

Ce n’est que la deuxième fois de la saison que les Saguenéens ont une séquence de deux défaites consécutives et ils n’ont jamais perdu trois matchs de suite lors de la présente campagne. Lors de la première séquence de défaites à la fin du mois de décembre, les hommes de Yanick Jean s’étaient brillamment relevés en enchainant huit victoires consécutives.

Vendredi soir, les Sea Dogs de Saint John seront les visiteurs au Centre Georges-Vézina et samedi, ce sera au tour du Phoenix de Sherbrooke d’affronter les Saguenéens à Chicoutimi dans un deuxième match en moins d’une semaine contre la troisième meilleure équipe au Canada selon le classement hebdomadaire la Ligue canadienne de hockey. Pour leur part, les «Bleus» se retrouvent tout juste derrière, soit au quatrième rang.

Au tour de Crevier

En plus des Hendrix Lapierre et Samuel Houde qui se retrouvaient déjà sur le carreau en raison de blessures à long terme, voilà qu’une autre tuile vient de tomber sur la tête de l’entraineur des Bleus, Yanick Jean

À la suite de deux attaquants, c’est au tour du défenseur format géant Louis Crevier d’être écarté de la formation pour une période de 3 à 4 semaines en raison d’une fracture au doigt.

Crevier s’est blessé dans la plus récente défaite des Sags aux mains du Phoenix de Sherbrooke dimanche par la marque de 6 à 1.

En 46 matchs cette saison, le défenseur de 6’7 et 212 livres a obtenu 9 buts et 10 passes et était utilisé sur la première paire défensive en compagnie d’Artemi Kniazev.