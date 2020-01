Rive-sud: des cas de Coqueluche... comme à l’habitude

La médecin-conseil de la direction de la santé publique de Chaudière-Appalaches veut se faire rassurante auprès des parents d’élèves qui ont reçu un avis signalant des cas de coqueluche dans leur école, la maladie n’est pas plus répandue qu’à l’habitude.

«Nous avons eu parfois deux ou trois cas, mais la majorité des années c’est de 30 à 40. Cette année n’est pas différente. Les mesures de prévention et de précaution sont en place», a expliqué la Dre Diane Morin.

«Nous avions déjà une grosse saison grippale avec de l’influenza B, des cas de pneumonie et maintenant le coronavirus en Chine et la coqueluche. Ça inquiète beaucoup les gens», a avancé Mme Morin.

«La vaccination prévient les complications graves, mais pas toujours la maladie. Mais si les gens n’étaient pas vaccinés, on aurait énormément plus de cas. C’est tellement contagieux. Les risques de décès les plus importants sont avec les nouveau-nés. C’est pourquoi on recommande la vaccination chez les femmes enceintes», souligne-t-elle.

La coqueluche est une infection respiratoire causée par une bactérie. Les symptômes sont une fièvre légère accompagnée d’un écoulement nasal et de rougeur des yeux, et d’une toux devenant plus forte et plus fréquente au bout de 7 à 14 jours.

«Cette toux apparait en quinte avec un bruit particulier et des vomissements», explique-t-elle. Des antibiotiques peuvent se montrer efficaces si administrés au début de la maladie a ajouté Mme Morin.

Elle a rappelé qu’il était important que les parents d’un enfant souffrant d’une infection contagieuse avisent l’école.

Selon le Ministère de la Santé et des Services sociaux, de 240 à 1600 cas de coqueluche par année ont été rapportés au Québec entre 2012 et 2017.