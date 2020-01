ROY, Gaétan



Au CIUSSS - Chaudière-Appalaches de St-Georges de Beauce, le 22 janvier 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Gaétan Roy, fils de feu Honorius Roy et de feu Eva Poulin, conjoint de Mme Rose-Hélène Roy, demeurant à St- Georges Ouest et natif de St-Prosper de Beauce. La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, en l'église de St-Prosper de Beauce, le samedi 1er février 2020 à compter de 11 h 30.La crémation a été confiée au CrématoriumOutre sa conjointe Mme Rose-Hélène Roy, M. Gaétan Roy laisse dans le deuil sa fille: Carole Roy, sa belle-famille: Daniel Lessard (Nathalie Parent), Lucie (Lawrence Doyon), Steeve (Brigitte Tanguay); ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Luc (feu Renalde Gaboury), feu Priscille Roy (feu Roland Champagne), feu Régis (Isabelle Lessard), Hortense (feu Pierre Poulin), feu Claude (Jeanne Gaboury), feu Bibiane (André Rancourt), Jocelyne (André Lamontagne), feu Lionel (Ginette Rouillard), Paulin, feu Jean-Noël (feu Diane Manny, Dyane Labrecque), Laurette (Marcel Bérubé), feu Laurent (Yvette Gilbert), Gaétane (Roland Fecteau), feu Jean-Rock (Nicole Lessard), Jean-Claude (Gilberte Bolduc), feu Gilles (Eva-Reine Morin), Suzanne (Raymond Paré), Solange (Gaston Malette), feu Bertrand (Réjeanne Roy), Robert (Réjeanne Lacasse), Germain (Luce Talbot), Nancy (Marcel Drouin). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. En guise de témoignages de sympathie, des dons à Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 200-1194, chemin de Chambly, Longueuil, Québec J4J 3W6 seraient appréciés.