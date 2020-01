66e Carnaval de Québec : un lancement attendu!

Cette grande fête qu’est le Carnaval de Québec prend une nouvelle ampleur cette année.

Dès le lancement des festivités, le 7 février, le Carnaval frappe fort : Bonhomme convie la population à l’inauguration de son Palais au rythme de la Soirée hip-hop Pepsi. Il accueillera la troupe de post-rigodon bas-canadienne Alaclair Ensemble ainsi que les figures montantes du rap québécois FouKi et QuietMike. À fréquenter pendant les 10 jours que durera le Carnaval : un nouveau site de glisse pour les grands, un Camp à Jos Vidéotron encore plus déjanté, le retour de la soirée électro et plus encore! Du 7 au 16 février 2020. Avez-vous acheté votre Effigie? Elle donne accès à la plupart des sites et des événements du Carnaval.

Information et programmation détaillée : carnaval.qc.ca