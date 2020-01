Airbus va payer plus de 5 G$ pour clore des enquêtes judiciaires

Airbus a accepté de payer une amende globale de 3,6 milliards d'euros (5,26 milliards $CAN) à la France, à la Grande-Bretagne et aux États-Unis, afin de clore les enquêtes pour corruption qui visent l'avionneur, selon l'accord de transaction dévoilé vendredi.

Pour la France, le groupe va verser 2,1 milliards d'euros dans le cadre d'une convention judiciaire d'intérêt public (CJIP), la Grande-Bretagne recevant pour sa part 984 millions d'euros et les États-Unis 526 millions d'euros.

Il s’agit de la 6e CJIP conclue par le parquet national financier (PNF) et, de loin, l’amende la plus importante infligée dans ce cadre procédural. Elle a été validée par le président du tribunal judiciaire de Paris, Stéphane Noël, lors d’une audience vendredi.

Le PNF, le Serious Fraud Office britannique (SFO) et le Department of Justice américain (DoJ) enquêtaient conjointement sur des «irrégularités» portant notamment sur les agents commerciaux intervenant dans les contrats de ventes d’avions.

Parmi les pays concernés figurent la Chine, la Russie, le Népal ou encore la Colombie.

Parallèlement, la justice américaine soupçonnait Airbus de n’avoir pas obtenu les autorisations nécessaires pour exporter des armements contenant des composants américains.

À l’audience, le PNF a souligné la collaboration d’Airbus dans ce dossier, né de l’auto-dénonciation d’irrégularités en 2016 par le patron de l’avionneur à l’époque, Tom Enders, auprès du SFO.

Le PNF et le SFO avaient ouvert leur enquête à l’été 2016, suivis l’année suivante par le ministère américain de la Justice (DoJ).

«Compte tenu de la masse des informations analysées, 3 ans et demi de procédure, c’est un temps infiniment court», a relevé à l’audience le procureur national financier, Jean-François Bonhert. Il a ainsi souligné que le groupe avait fourni 30 millions de documents aux enquêteurs, soit trois fois le nombre de ceux du scandale des «Panama Papers».