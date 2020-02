C’est la folie du Super Bowl à Québec

Par passion du football, pour la mi-temps — mettant à l’honneur Jennifer Lopez et Shakira cette année — ou par gourmandise, toutes les raisons sont bonnes pour regarder le Super Bowl, qui oppose cette année les Chiefs de Kansas City aux 49ers de San Francisco. Pendant que l’enfant chéri des Québécois, Laurent Duvernay-Tardif, se prépare pour le match de sa vie, de nombreux établissements font le plein d’ailes de poulet, de nachos et d’autres bouchées, en plus de prévoir un programme spécial pour la grande soirée. En voici quelques-uns.

Dooly’s

Neuf succursales dans la région de Québec

Simon Clark/Agence QMI

Pourquoi ?

La fièvre du Super Bowl a commencé tôt chez Dooly’s, alors qu’on y faisait tirer un voyage pour deux à Miami, assorti de billets pour la grand-messe du football américain. Pendant que cette heureuse cliente de la Beauce va s’éclater sous le soleil de la Floride, ceux qui fréquenteront l’une des succursales de la bannière ne seront pas en reste : on y proposera des forfaits spéciaux sur la nourriture et la bière et on y fera tirer des prix pendant que la partie sera diffusée sur les écrans géants, précise Johanne Talbot, adjointe à la direction de la chaîne. « Je pense que ça sera assez bon comme soirée », anticipe-t-elle.

Blaxton Lebourgneuf

1255, boulevard Lebourgneuf

Simon Clark/Agence QMI

Pourquoi ?

Les trois Blaxton de la région promettent une ambiance de stade avec entrée gratuite, prix de présence et animation. Du côté de la nouvelle succursale de Lebourgneuf, les trois propriétaires sont des « mordus » de sport, prend la peine de préciser l’un d’eux, Bassem Oueslati. Leur resto-bar a choisi de proposer un buffet à volonté au coût de 35 $ proposant de nombreux choix, dont ailes de poulet, saucisses, côtes levées et pizza. Comptez 18 télévisions, deux écrans géants et 270 places — lesquelles s’envolent vite. « Le but, c’est vraiment de vivre l’événement au maximum », dit M. Oueslati, visiblement enthousiaste.

Pub du Parvis de Sainte-Foy

1081, route de l’Église

Simon Clark/Agence QMI

Pourquoi ?

Une assiette portera le nom de Laurent Duvernay-Tardif au Pub du Parvis de Sainte-Foy, demain, en soutien à la coqueluche des fans de football de la province. Le bar de la route de l’Église, ouvert depuis quelques mois dans les anciens locaux du Shack, entamera les festivités à 17 h avec des rabais sur la nourriture et les boissons. Marc-Antoine Beauchesne, copropriétaire du Groupe Top Resto, anticipe un achalandage très intéressant. « Avec Duvernay-Tardif, l’intérêt est plus grand », remarque-t-il. À noter que le Pub du Parvis de la rue Saint-Joseph et le Pub St-Patrick du Vieux-Québec, membres du même groupe, diffuseront aussi la partie.

D’autres suggestions

La Cage — Laurier Québec : La brasserie sportive du boulevard Laurier va accueillir deux vedettes des Alouettes de Montréal : Étienne Moisan (un ancien du Rouge et Or) et Jean-Gabriel Poulin (originaire de Saint-Nicolas).

Au Grand Marché de Québec : La jeune microbrasserie SNO propose sa première soirée thématique Super Bowl. Au programme : animation, cadeaux, jeu-questionnaire, et plus. Avant-match à 16 h.

La Boîte à Malt : Sur la Rive-Sud, la Boîte à Malt de Saint-Nicolas dispose d’une centaine de places et de six écrans pour accueillir les amateurs de football. Houblon et ailes de poulet en rabais, pool et prix de présence.

Pub Nelligan’s : Le pub irlandais du quartier Saint-Jean-Baptiste ouvrira ses portes à 14 h pour présenter le match opposant le Canadien et les Blue Jackets, avant le grand rendez-vous de la NFL, accompagné de rabais sur les bières importées et de microbrasserie. Il sera possible de commander de la pizza du restaurant Attaboy.

Le Trèfle — Limoilou : La taverne irlandaise de la 3e Avenue lance les festivités à 13 h avec un « tailgate » extérieur, barbecue, bar à bière, foyer au bois et jeux d’habileté.

Au Nbar : Les bars sportifs des restaurants Normandin de Québec proposent une soirée spéciale sous le signe du football à compter de 16 h. Bouchées à petits prix et plats au rabais offerts.