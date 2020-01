Construction à Québec: manque de bras en perspective

Les projets de construction s’annoncent nombreux dans la région de Québec, avec le tramway et le troisième lien. On risque cependant de manquer de main-d’œuvre pour les réaliser. Selon l’Association de la construction du Québec (ACQ), on aurait besoin de 1500 travailleurs de plus par année, en moyenne, pour répondre à la demande.

C’est tout un casse-tête qui attend les entrepreneurs déjà aux prises avec la pénurie de main-d’œuvre. Selon l’ACQ, 61% d’entre eux refusent actuellement des contrats et plus de la moitié (58%) affichent des retards dans la livraison des projets.

Selon les résultats d’une étude, il manquerait en moyenne près de 20 000 travailleurs par année au cours des 10 prochaines années dans l’industrie pour l’ensemble du Québec, incluant plus de 1500 travailleurs pour la seule région de Québec.

Certains métiers, comme briqueteur-maçon, carreleur, mécanicien d’ascenseur, opérateur d’équipement lourd, peintre et soudeur, sont déjà en situation de pénurie dans la région.

Portrait de la région de Québec

Si l'on y regarde de plus près, 2100 travailleurs de plus auraient été nécessaires dans la région de Québec en 2019 pour atteindre les moyennes d’heures travaillées au cours des 10 dernières années. Malgré une diminution de la demande au cours des trois prochaines années, l’ACQ estime qu’il y aura tout de même un manque de plus de 1200 travailleurs en 2023, et que près de 2500 travailleurs de plus seront nécessaires dans la région en 2028, en tenant compte des projets prévus ou annoncés.

Un nouveau record

Toujours en 2019, 177 millions d’heures ont été travaillées au Québec dans l’ensemble des métiers soumis à une convention collective, ce qui pulvérise le record de 2012, année où l'on avait compté 165 millions d’heures travaillées.

«Déjà, les entrepreneurs vivent les impacts de la pénurie de main-d’œuvre. Les petites entreprises sont affectées, mais les grosses également. Au-delà des retards, on refuse littéralement des contrats parce qu’on n’a pas la main-d’œuvre», affirme Guillaume Houle, porte-parole de l’ACQ.

Certains projets pourraient également coûter beaucoup plus cher à réaliser, reconnaît M. Houle.

«Effectivement, si on n’a pas la main-d’œuvre nécessaire pour les réaliser, il faut payer du temps supplémentaire. Ce temps-là va être calculé dans les soumissions», a-t-il affirmé.

L’ACQ admet que la situation est maintenant plus problématique que jamais et que les entrepreneurs en construction vivent difficilement avec les conséquences de cette pénurie. L’ACQ conçoit qu’il n’y a pas de remède miracle à la pénurie, mais elle invite le gouvernement à se pencher rapidement sur le problème pour aider les entreprises à trouver des solutions.