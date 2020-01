Errance sans retour, un voyage au cœur du quotidien des réfugiés rohingyas, au MNBAQ

Le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) présente Errance sans retour, qui met en image l’exode des Rohingyas, une minorité, musulmane du Myanmar, persécutée depuis une décennie.

À l’origine de cette exposition : les clichés du photographe Renaud Philippe qui, en 2018, s’était rendu sur le terrain et en avait rapporté des clichés bouleversants. Touchés par l’histoire que ces photos racontaient, Olivier Higgins et Mélanie Carrier, documentaristes engagés, sont retournés avec M. Philippe dans le sud-est du Bangladesh, où s’est établi le plus grand camp de réfugiés de la planète, pour rapporter du matériel afin de faire connaître cette crise.

Ils nous offrent une expérience multimédia immersive où se côtoient photographies, extraits de film, ambiances sonores, dessins d’enfants, diaporamas, etc. Une incursion au cœur du quotidien des réfugiés rohingyas.

Jusqu’au 24 janvier 2021. Information : mnbaq.org