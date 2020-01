Escouade 99 : une adaptation québécoise de la série inspirée de la populaire Brooklyn Nine-Nine

Le tournage de la très attendue série policière humoristique Escouade 99, adaptation de la populaire série américaine Brooklyn Nine-Nine, est en cours à Québec.

L’équipe de Pleins feux a visité le plateau cette semaine et a rencontré les artisans de cette première saison, dont le réalisateur Patrick Huard, qui était visiblement dans son élément. Il a parlé de la dynamique qui s’est installée sur le plateau et de son attachement pour son équipe. « Je les aime beaucoup. Je les aime vraiment fort, a-t-il dit. Ce ne serait pas possible de faire ce projet sans des gens de talent comme eux. Mais ce n’est pas juste le talent. Ce sont des machines, des machines de guerre! »

Complices et tout sourire, les comédiens Bianca Gervais, Widemir Mormil, Louis Champagne, Mylène Mackey, Mickael Gouin et Jean-Marc Dalphond étaient également présents. Notre journaliste, Mélissa Paquet, s’est aussi entretenue avec Sylvain Parent-Bédard, président de ComediHa!, et producteur de la série. « Il nous a fallu quatre à cinq ans de travail pour montrer notre crédibilité, notre capacité créative, ici, au Québec, a-t-il expliqué. Et lorsqu’ils ont vu notre capacité créative, la relation qu’on avait avec les artisans du milieu et aussi la qualité de ce qu’on fait en production télévisuelle, entre autres avec LOL!, avec une si petite équipe et des budgets à la hauteur du Québec, je pense qu’on les a charmés et qu’on leur a donné confiance. Et c’est pour ça qu’ils nous ont donné la première adaptation mondiale de cette série-là. »

Voyez le reportage samedi.

La série sera diffusée au début de l’été 2020 sur Illico.