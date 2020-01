Gouvernance scolaire : Roberge menace de recourir au bâillon

SAINT-SAUVEUR | N’en déplaise aux syndicats venus manifester aux portes du caucus de la CAQ à Saint-Sauveur, le projet de loi 40 sur la gouvernance scolaire sera adopté rapidement, quitte à recourir au bâillon, prévient le ministre de l’Éducation.

« Ce n’est pas ce qu’on souhaite sincèrement, mais écoutez, peut-être qu’il faudra en arriver-là à un moment donné. [...] Ça va faire partie des options », a déclaré le ministre Jean-François Roberge, en marge du caucus préparatoire du gouvernement.

À quatre jours de la rentrée parlementaire, le ministre de l’Éducation reproche au Parti libéral du Québec et à Québec solidaire de ralentir le cheminement de sa pièce législative, qui doit notamment signer la fin des élections scolaires et transformer les commissions scolaires en centres de service.

« C’est sûr qu’il va falloir que les oppositions arrêtent de faire de l’obstruction, a dit M. Roberge. C’est quand même particulier : bientôt on aura fait 100 heures de travaux en commission. »

Dans les prochaines semaines

Le ministre se dit toutefois ouvert à repousser la date butoir du 29 février, qui avait été fixée à un moment où gouvernement croyait être d'adopter la réforme à temps pour Noël. Le projet de loi a finalement été déposé plus tard que prévu.

« Ce que je peux vous dire, c’est qu’on souhaite que la transition soit faite vers la nouvelle gouvernance pour le 1er juillet », a signalé M. Roberge, convaincu que son échéancier demeure « réaliste ».

Pour y arriver, il souhaite que sa pièce législative soit adoptée « dans les prochaines semaines ».

« On veut que le 1er juillet, on ait dans le réseau francophone des centres de service, des conseils d’administration qui sont formés et en fonction », a-t-il résumé.

Legault se moque des syndicats

Lors d’un cocktail militant, jeudi soir, le premier ministre François Legault s’est moqué des syndicats, comme la Fédération autonome de l’enseignement (FAQ), venus manifester devant le Manoir Saint-Sauveur, où se déroule le caucus présessionnel de la CAQ.

« Vous avez vu, il y en a dehors qui résistent au changement », a lancé le chef caquiste. Il s’est dit incapable de comprendre « pourquoi les syndicats d’enseignants sont contre l’abolition des élections scolaires ».

Relancé à ce sujet vendredi matin, M. Roberge a indiqué qu’il s’agissait d’une simple « boutade ».

« Il (le premier ministre) sait très bien que la grande majorité des enseignants, comme la grande majorité des Québécois appuient le projet de loi 40, sont heureux qu’on modernise notre gouvernance », a dit le ministre de l’Éducation.

« Je pense que plusieurs syndicats utilisent le projet de loi 40 comme effet de levier, pour se donner rapport de force par rapport aux négociations », a ajouté M. Roberge, en rappelant que le débat sur la gouvernance scolaire se poursuit avec, en trame de fond, les négociations dans le secteur public.