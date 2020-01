La réouverture complète du tunnel Samson retardée d’une semaine

Les automobilistes qui ont l’habitude d’emprunter le tunnel Samson, au centre-ville de Québec, devront composer avec des entraves une semaine de plus que prévu en raison de la prolongation des travaux.

Fermé partiellement depuis deux mois, le tunnel devait redevenir à nouveau accessible sans entraves ce vendredi, en fin de journée, selon l’échéancier diffusé à l’origine.

Or, la Ville de Québec a annoncé ce matin que les travaux seront prolongés jusqu’au 7 février «en raison des conditions hivernales et du froid qui ralentissent le séchage du béton». Les ouvriers qui travaillent sur ce chantier ont été mobilisés pour réparer le mur de béton du côté ouest du tunnel et refaire le trottoir.

Voici les détails des entraves annoncées vendredi par voie de communiqué :

Modifications à la circulation

Jusqu’au 6 février, à 9 h – Une voie de circulation en direction nord, soit vers le quartier Limoilou, est maintenue ouverte. Les voies de circulation en direction sud, soit vers le Vieux-Québec, demeurent quant à elles fermées.

Jeudi 6 février, de 9 h à 15 h – Fermeture complète du tunnel pour permettre le déneigement des voies.

De jeudi 6 février, à 15 h, à vendredi 7 février, à 9 h – Fermeture de la direction sud. La circulation en direction nord sera maintenue.

Vendredi 7 février 2020, de 9 h à 15 h – Fermeture complète du tunnel pour dégager toute signalisation en place.

Vendredi 7 février, à 15 h – Fin des travaux et réouverture complète du tunnel dans les deux directions.