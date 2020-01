L'avocat dans tous ses états

En cette fin de semaine du Super Bowl, il y a fort à parier qu’un bol de guacamole côtoiera les fajitas et les nachos sur la table du salon. Voici donc quelques accessoires qui faciliteront la préparation de son ingrédient vedette : l’avocat !

Préserver la fraîcheur

Photo courtoisie

Ce contenant nommé Guac-Lock élimine un maximum d’air à l’intérieur, prévenant ainsi l’oxydation du guacamole et prolongeant la fraîcheur de celui-ci. N’hésitez pas à utiliser ce bol fait en plastique antitache et anti-odeur, pour le service de cette trempette !

► arescuisine.com > 24,99 $

Le bol parfait

Photo courtoisie

Ce bol en céramique, fabriqué à la main et arborant la forme d’un avocat, ajoutera de la couleur sur votre table. Quant au guacamole qu’il contiendra, il se chargera d’y faire éclater plein de saveurs. Voilà un élément décoratif tout indiqué pour un festin à la mexicaine !

► stokesstores.com > 6,99 $

Trancher et dénoyauter

Photo courtoisie

Chaque extrémité de cet accessoire proposé par Trudeau, doté d’une poignée confortable, révèle une fonction différente. D’un côté, les lames en acier inoxydable tranchent l’avocat. De l’autre, la petite cuillère dentelée facilite le dénoyautage.

► trudeau.com > 12,99 $

Guacamole vite fait

Photo courtoisie

Le Système Extra Chef de Tupperware possède un fouet à pales permettant de préparer des sauces, des mayonnaises et des vinaigrettes, ainsi que des lames facilitant la préparation du guacamole et même de la salsa. Il suffit de déposer les aliments à l’intérieur et de tirer sur le cordon pour activer le système.

► fr.tupperware.ca > 85 $

Tout-en-un

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Les cinq étapes destinées à la transformation d’un avocat en guacamole peuvent être réalisées avec cet unique outil signé Starfrit. On l’utilise pour couper le fruit en deux, puis pour le dénoyauter, avant de le vider, le trancher et le piler. Une fois la trempette assaisonnée, il ne restera qu’à déguster !

► starfrit.com > 10,99 $