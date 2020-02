Le Drakkar n’y peut rien contre le Phoenix

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau a été incapable de freiner l’élan du puissant Phoenix de Sherbrooke, vendredi soir, quand il s’est incliné par la marque de 7-4 devant 1564 amateurs présents au centre Henry-Leonard.

Confrontés à l’équipe de tête dans le circuit Courteau, les Nord-Côtiers n’ont jamais été dans le coup devant leurs partisans et ont, du même coup, encaissé un septième revers consécutif en 2020.

Victorieux dans un sixième match d’affilée, les meneurs au classement général n’ont pas mis de temps à afficher leurs couleurs et ont été en plein contrôle durant la majeure partie de la rencontre.

Les visiteurs ont profité de l’indiscipline des locaux pour inscrire leurs trois premiers buts de la partie en avantage numérique et cette poussée offensive a vite donné le ton à cette 38e victoire de la campagne.

Plus rapides

Beaucoup plus rapides dans toutes les facettes du jeu, les détenteurs du premier rang ont poursuivi leurs ravages, en deuxième période, avec quatre autres buts face à des adversaires amorphes et complètement déboussolés.

Les vainqueurs ont ralenti la cadence au derniers tiers et les locaux y sont allés d’une charge de 16 lancers contre 5 en plus de marquer deux fois. La remontée des vikings du navire a toutefois été beaucoup trop tardive.

Élu comme le joueur de la dernière semaine dans la LHJMQ, Samuel Poulin a de nouveau dirigé l’offensive des gagnants avec un but et deux aides tout comme Alex-Olivier Voyer.

Bailey Peach, Anthony Munroe-Boucher, Patrick Guay, Taro Jentzsch et Félix Robert ont complété le pointage face au gardien de but Lucas Fitzpatrick laissé seul à lui-même plus souvent qu’à son tour.

Raivis Ansons, Brandon Frattaroli, Étienne Arseneau et Jordan Brière ont sonné la faible riposte du Drakkar, qui tentera de se reprendre, samedi après-midi, quand il recevra la visite des Sea Dogs de Saint John.