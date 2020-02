Le nouveau code sur les services internet est en vigueur

Le nouveau Code sur les services internet du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) est entré en vigueur, vendredi, et tous les grands fournisseurs doivent s’y conformer.

Le nouveau code s’applique aux 10 plus grands fournisseurs de services internet au pays auprès desquels 85 % des foyers canadiens sont abonnés, soit Bell, Cogeco, Eastlink, Norouestel, Rogers Communications, SaskTel, Shaw Telecom, TELUS, Vidéotron et Xplornet.

Selon Ian Scott, président et premier dirigeant du CRTC, le Code permettra aux Canadiens «de prendre de meilleures décisions lorsqu'ils s'abonnent ou apportent des modifications à un service internet et, grâce à lui, il sera plus facile pour les Canadiens de profiter d'offres concurrentielles». Il les aidera également à régler les différends avec leur fournisseur.

Ainsi, le Code prévoit une simplification des contrats, des documents et des politiques relatives aux appels de service, aux interruptions, aux dépôts de sécurité et aux débranchements. Des renseignements plus clairs sur les prix, les forfaits, les promotions et les rabais à durée limitée devront également être fournis aux clients.

Les 10 fournisseurs devront aviser leurs clients lorsqu’ils atteignent 75 %, 90 % et 100 % de leur limite d'utilisation des données.

Le Code prévoit aussi de nouvelles règles permettant aux clients d'annuler un contrat dans les 45 jours, sans payer de frais de résiliation, si le contrat diffère de l'offre.

Dans son rapport annuel de 2018-2019, la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST) avait noté une hausse de 34 % des plaintes liées aux services internet par rapport à l'année précédente.