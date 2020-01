Le rire, en salle à compter d’aujourd’hui

Le film Le rire, qui met en vedette Léane Labrèche-Dor, prend l’affiche aujourd’hui. Il raconte le parcours de Valérie, une jeune femme qui a miraculeusement survécu à une fusillade qui a coûté la vie à son amoureux pendant une guerre civile survenue au Québec. Vivant avec le syndrome du survivant, elle tente de refaire sa vie avec son nouveau conjoint, incarné par Alexandre Landry.

Trouver la lumière par l’humour

Marie-Christine a rencontré le cinéaste Martin Laroche, qui nous a aussi livré Les manèges humains et Tadoussac. Ils ont échangé sur les grands thèmes du film, notamment du fait que l’humour et le rire apportent souvent de la lumière aux événements plus dramatiques. « Je trouve que la beauté de l’humour, c’est souvent quand il est mis en contraste avec le tragique ou avec le drame, a-t-il souligné. Alors c’est sûr que pour représenter ça, il fallait que je mette en scène des éléments plus dramatiques ou plus tragiques. Mais j’avais quand même l’intention que le film ouvre à une certaine lumière, à des moments plus drôles. Montrer un personnage qui, même si elle a des moments plus dramatiques, est capable de voir le bon côté des choses et à quel point même on se sent mal d’oublier de voir la vie du beau côté. »

Elle s’est aussi entretenue avec Léane Labrèche-Dor, qui lui a expliqué de quelle façon elle se retrouvait dans le personnage qu’elle incarnait. « Il y a une partie de moi dans la vie en général qui utilise beaucoup le rire comme arme, comme exutoire, a-t-elle révélé. C’est ce que j’ai trouvé dans le scénario et c’est une belle chose qu’on en traite. Souvent, on sépare l’humour et le drame, mais dans la vie de tous les jours, quand il m’arrive quelque chose de trash, mon réflexe va être d’aller vers le rire, vers l’humour, vers l’autodérision aussi. »