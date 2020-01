Les 10 sous de la CAQ

L’annonce du gouvernement Legault sur la consigne a été bien accueillie dans les milieux écologistes. On pourrait y voir un succès pour ce parti à qui cela n’arrive pas souvent. Cependant, notre premier ministre doit se souvenir que ceux qui votent, c’est nous, les électeurs, et que nous vivrons avec cette gigantesque réforme.

Hier, la majorité des citoyens semblaient se joindre au concert d’éloges, applaudissant un gouvernement qui prend les moyens pour que les contenants soient vraiment recyclés. Mais l’humeur est changeante. C’est dans l’exécution que le gouvernement sera jugé et non dans la pureté des intentions initiales.

Pour le gouvernement, la mise en place de ce système de consigne représente un sérieux test d’efficacité. Si le système fonctionne, on pourra applaudir un gain environnemental qui n’aura pas trop gâché la vie des citoyens. Mais si les centres de récupération deviennent un nouveau foutoir où nous irons poireauter et attendre, le gouvernement va payer un prix.

Files d’attente ?

Ce n’est pas futile de craindre qu’une créature du gouvernement devienne synonyme de files d’attente ? Pensons-y. Urgences : attente. Cliniques d’hiver : attente. Places en garderie : liste d’attente. Assurance auto : file d’attente. Tribunaux : engorgés, attente. Places en CHSLD : attente. Obtenir un certificat de décès : attente. Demandes de permis : attente.

Ai-je raison de m’inquiéter du fait que le samedi matin, vous allez attendre une heure et quart dans ces nouveaux « dépôts » pour aller porter 4 bouteilles, 5 contenants et 6 cannettes ? Sans parler du trouble de trier et transporter autant de contenants vides.

Le gouvernement n’avait pas le choix, semble-t-il. Le verre, puisqu’il se fracasse en petits morceaux, venait contaminer toutes les autres matières. Et les taux de récupération sur des contenants tels que les bouteilles d’eau demeuraient bien faibles par rapport aux cibles. La crise du recyclage nous a montré les limites du mélange des matières dans notre bac bleu.

Notre bac bleu

Néanmoins, la journée d’hier constitue un deuil immense. La mort du concept de bac bleu qui devait simplifier la vie au citoyen. Ce rappel historique doit être fait. Le Québec a investi pendant plus de deux décennies dans une approche qui visait à nous faciliter la tâche.

Beau concept : le citoyen place dans un même bac tout ce qui est recyclable. Un camion de la municipalité récupère le tout. Puis un centre de tri sépare les matières. Sauf que le verre casse, des résidus souillent le papier, etc. Échec du modèle.

Au moment de faire le deuil de ce procédé facilitant, personne ne répond à une question. Le bac bleu est-il un fiasco parce que c’était infaisable ? Auquel cas des cons nous ont fait dépenser des fortunes et des années dans un cul-de-sac. Ou bien le bac bleu est-il un fiasco parce que nous avons été collectivement trop nonos pour investir dans les meilleures technologies en matière de tri ?

Peu importe, la nouvelle solution fait désormais reposer tout le fardeau sur nos efforts.