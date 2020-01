LNH à Seattle : toujours pas de nom

Malgré les rumeurs persistantes sur le nom Kraken, la future équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) à Seattle n’est toujours pas prête à révéler sa future identité.

La nouvelle franchise de NHL s'appellera-t-elle les Seattle Kraken ? https://t.co/fag0LrSevc pic.twitter.com/cFrSSCJWqh — SwissHabs (@SwissHabs) January 30, 2020

«Ici à LNH Seattle, nous sommes ravis de l’enthousiasme grandissant pour notre équipe et nous avons hâte de partager chaque détail avec nos partisans. Cependant, nous ne commenterons pas sur toutes les rumeurs», a indiqué l’organisation au quotidien «The Seattle Times».

Seattle a également réagi directement à la rumeur qui a vu le jour lors du match des étoiles.

«Bien que nous soyons conscients de certaines rumeurs de poisons [NLR : fishy rumors] entourant le nom de notre équipe, soyez assuré que nous faisons tout en notre possible en parcourant les profondeurs de l’océan, les plus hautes montagnes et les parties les plus denses de la forêt pour trouver le bon nom pour notre grande ville verte», a écrit Seattle sur son compte Twitter.

La future 32e équipe de la LNH avait déjà annoncé qu’elle s’attendait à annoncer son nom et identité visuelle à la fin du mois de janvier 2020. Il semblerait toutefois que cette échéance ait été repoussée à la fin du mois de février ou au début de mars, selon «The Seattle Times».

Seattle fera son entrée dans le circuit Bettman avec un repêchage d’expansion, qui sera tenu en juin 2021, et ce, en vue de disputer sa première campagne en 2021-2022.