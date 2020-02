L’Océanic obtient un sixième gain de suite

RIMOUSKI | L’Océanic de Rimouski a remporté une sixième victoire consécutive vendredi en prenant la mesure des Foreurs de Val-d’Or 4-0 au Colisée Financière Sun Life.

Adam Raska, Zachary Bolduc, Dmitri Zavgorodniy et Céric Paré ont les buts des gagnants. Colten Ellis a réalisé 22 arrêts pour enregistrer le jeu blanc. «Je suis bien fier des gars ce soir. Nous avons donné seulement quatre chances de marquer. Nos défenseurs étaient dans la face de l’adversaire tout le temps. En deuxième, nous avons eu 12 chances de marquer. Lemieux a fait de bons arrêts», a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Départ canon

L’Océanic a amorcé le match en lion. Adam Raska (12e) a profité d’un revirement d’un défenseur des Foreurs derrière son but pour revenir devant et battre Jonathan Lemieux qui attendait la rondelle de l’autre côté. Ce fut la seule présence de la rencontre de Raska qui a obtenu une pénalité majeure et une extrême inconduite de partie pour mise en échec par derrière 39 secondes plus tard. Les Foreurs ne sont pas parvenus à marquer lors de cette pénalité ni lors d’une autre mineure, mais ils ont dirigé six de leurs sept lancers de la période avec un homme en plus.

Photo Alexandre D’Astous

Deuxième période qui ne passera pas à l’histoire. Malgré une double supériorité numérique et 18 lancers, l’Océanic n’est pas parvenu à augmenter son avance. Le gardien Lemieux a été solide pour les Foreurs qui ont décoché huit tirs sur Colten Ellis sans parvenir à le battre.

Zachary Bolduc a marqué son 25e but de la saison lors d’un avantage numérique, en milieu de troisième période, sur des passes de Belliveau et Paré. Dmitri Zavgorodniy a contourné la cage des Foreurs pour battre le gardien Lemieux de vitesse et inscrire son 18e de la campagne. Cédric Paré a complété la marque dans un filet désert, sur une passe de Bolduc.

Photo Alexandre D’Astous

Avec seulement 10 attaquants à sa disposition, Serge Beausoleil dont jongler avec ses trios. Le défenseur Brandon Casey a fait quelques présences comme attaquant.

En bref

Le capitaine Alexis Lafrenière purgeait le deuxième d’une suspension de trois matchs tandis que Frédéryck Janvier, Ludovic Soucy, Nicolas Guay et Philippe Casault sont tous blessés. Pour pallier ses absences, l’attaquant Christophe Chiasson, des Îles-de-la-Madeleine, a été rappelé du junior AAA. En l’absence de Lafrenière, c’est le défenseur de 19 ans Anthony D’Amours qui porte le C du capitaine. Les deux mêmes équipes s’affronteront de nouveau samedi à 16 h à Rimouski.