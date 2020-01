Manifestation des postiers pour souligner les deux ans sans convention

MONTRÉAL - Les employés de Postes Canada souligneront les deux ans de l’échéance de leur convention collective lors d’une manifestation vendredi à Montréal.

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes a appelé ses 50 000 membres à se réunir vers 6h du matin devant le centre de traitement de Postes Canada de l’arrondissement de Saint-Laurent.

Le syndicat souhaite décrier la loi spéciale qui a obligé le retour au travail et voudrait reprendre les négociations en ramenant l’entreprise à la table.

«Les travailleurs des postes vivent au quotidien les impacts du manque d’effectif, des problématiques en santé-sécurité, des difficultés de conciliation entre travail et famille et de l’épuisement professionnel, a indiqué le Syndicat par voie de communiqué. Ces problématiques doivent être adressées et le meilleur endroit pour le faire est à la table de négociation.»

En novembre 2018, un an après le début des négociations, la Chambre des communes avait voté une loi spéciale pour obliger le retour au travail à l'approche des Fêtes. Les syndiqués des postes opéraient des grèves rotatoires dans tout le pays, pour appuyer leurs revendication concernant l'équité salariale entre hommes et femmes,les heures supplémentaires imposées et la charge de travail.