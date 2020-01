C’est le 24 janvier dernier que se tenait le traditionnel match commémoratif des Nordiques au Centre Vidéotron.

Un plongeon dans le passé pour les amateurs de hockey de Québec et les nostalgiques de l’époque des Nordiques. L’ambiance était à son comble, alors que plus de 12 000 partisans étaient présents, vêtus de bleu ou arborant le chandail des Nordiques. Plusieurs ex-joueurs étaient sur place, dont Michel Goulet, Daniel Bouchard, Réal Cloutier, Louis Sleigher et Dave Pichette.

L’annonceur Claude Lavoie a accepté de faire un retour derrière le micro et Marcel Lajeunesse s’est laissé convaincre de retrouver son orgue pour faire revivre aux fans l’ambiance électrisante qu’ils ont connue par le passé. La mascotte Badaboum était également de la partie.

Enfin, pour souligner cette soirée spéciale, les Remparts avaient enfilé le chandail bleu, rappelant celui qu’ils ont porté 1983 à 1985, époque à laquelle l’équipe appartenait aux Nordiques.