Nouvelle mouture du troisième lien: un projet financièrement moins risqué, selon le professeur Bruno Massicotte

Sur le plan financier, la nouvelle mouture du projet de troisième lien est beaucoup moins «risquée» que la précédente, estime Bruno Massicotte, professeur à l’École Polytechnique de Montréal.

Cet expert connaît bien le dossier. En 2016, à la demande de l’ancien gouvernement libéral de Philippe Couillard, il avait rédigé un rapport portant justement sur le troisième lien.

À l’époque, il avait été chargé d’étudier un seul tracé reliant l’autoroute 40 sur la rive-nord (à Beauport) à l’autoroute 20 sur la rive-sud (à la hauteur de la route Lallemand) en passant par la pointe de l’Île d’Orléans.

Sa conclusion était que ce tracé - situé plus à l’est - est «faisable techniquement», mais qu’il est «très cher» (entre 3,5 et 4,5 milliards$) .

La nouvelle version du troisième lien , qui doit désormais relier les centres-ville de Québec et de Lévis, lui semble nettement préférable.

«Le jour et la nuit»

«C’est un projet qui est beaucoup plus viable que l’autre. C’est le jour et la nuit. L’autre projet avait beaucoup de risques de dépasser les coûts. Dans celui-là, les conditions du sol sont beaucoup plus faciles. Il y a moins de chances d’avoir de mauvaises surprises (...) Il y a probablement beaucoup moins d’incertitudes avec ce tracé-là», a-t-il affirmé en entrevue avec le Journal.

Selon lui, la portion sous-fluviale du nouveau tracé est exclusivement «dans le roc», ce qui faciliterait les choses. «Dans l’autre tracé, la moitié du parcours était dans le roc et l’autre moitié dans le sable. Avoir un tunnelier qui fait les deux, c’est très cher et très risqué, a-t-il avancé. Dans le nouveau tracé, on sera dans le roc tout au long. C’est la même machine et la même technologie (pour creuser). C’est une technologie plus connue. Donc moins à risque.»

M. Massicotte ajoute «qu’il y a plein d’expertise dans le monde pour des tunnels dans le roc. C’est courant. Le métro de Montréal est fait dans le roc. C’est plus facile de creuser dans le roc que de creuser dans le sable et dans le roc».

Même si le tracé initial qu’il a étudié ne sera finalement pas retenu, le professeur de Polytechnique ne pense pas avoir perdu son temps en rédigeant son rapport. «Il aura servi à faire avancer les choses», a-t-il glissé, philosophe.