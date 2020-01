Pour un ministère de la condition masculine

Le genre masculin n’a pas la cote ces temps-ci. Et ça se comprend fort bien. Quand ce n’est pas l’un qui tue son ex et ses enfants, c’est l’autre qui assassine une jeune femme dans un geste de récidive à lever le cœur. Ou c’est le pimp qui fait souffrir le martyre à une adolescente. Puis, le salaud qui bat sa conjointe et ses enfants jusqu’à leur briser tous les os du corps. Je n’en peux plus.

Le symptôme

La ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, a annoncé ces jours-ci s’être vu confier par le premier ministre le mandat de mieux protéger les femmes victimes de violence conjugale. Et c’est une excellente idée.

Soutenir davantage les maisons d’hébergement, autant par leur nombre que par la disponibilité des ressources. Encourager la dénonciation de ceux qui représentent un risque tangible. Les suivre à la trace pour éviter le pire. Et ainsi de suite.

Ce sont toutes des idées pertinentes qui méritent d’être envisagées rapidement. Cependant, ne risquons-nous pas de nous intéresser aux symptômes plutôt qu’à la cause ? De mettre un diachylon sur une plaie, plutôt que d’avoir tout mis en œuvre pour prévenir la blessure ?

Car la cause du danger que courent tant de femmes, c’est l’homme. C’est lui, le problème.

Un tabou

En 2004, un rapport rédigé par le comité de travail en matière de prévention et d’aide aux hommes fut remis au gouvernement. Sans grande surprise, celui-ci dressait certains constats on ne peut plus clairs : les hommes sont plus violents. Se suicident plus. Sont davantage alcooliques ou toxicomanes. Décrochent de l’école en plus grand nombre. Ils sont beaucoup plus criminalisés, du petit larcin au meurtre le plus atroce. Et tutti quanti.

Et 16 ans plus tard, qu’a-t-on fait des 16 recommandations qu’il contenait ? Peu de choses. Malgré un portrait on ne peut plus sombre, le gouvernement n’a jamais cru bon de mettre en place des mesures tangibles pour aborder le problème.

Soyons on ne peut plus clairs. Il ne s’agit pas ici d’ignorer le fait que l’inégalité entre les hommes et les femmes subsiste. Ne serait-ce que pour la discrimination et la question de l’équité salariale. Que la condition féminine demeure une mission de l’État, cela va de soi.

Mais pourquoi ne pas considérer la condition masculine comme étant également une responsabilité importante du gouvernement ? Cela pourrait se faire par le biais d’un sous-ministériat dédié ou par la création d’un secrétariat à la condition humaine, qui s’occuperait de tous les genres en tenant compte des différentes réalités.

Je sais, le masculin a historiquement eu tendance à toujours l’emporter sur le féminin. Mais ne serait-il pas temps de reconnaître que les hommes en arrachent à plusieurs égards, et qu’au bénéfice de tous, il faudrait mieux les accompagner, les sensibiliser, les outiller ? Il me semble que oui.