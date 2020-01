Québec : Des parents solidaires avec les brigadiers scolaires

Des parents sont préoccupés par la réduction des heures de travail des brigadiers scolaires par l’administration Labeaume et l’ont fait savoir à quelques intersections de Québec, vendredi matin.

Dominique Lelièvre

Munis de panneaux d’arrêt en forme de cœurs, quelques dizaines d’entre eux ont manifesté dans la bonne humeur près de cinq intersections de Québec, soit dans les secteurs de Limoilou, Vanier, Saint-Sauveur et Beauport.

Sur le boulevard Charest Ouest, leur porte-parole, Audrey Santerre-Crête, a indiqué qu’il s’agit d’un mouvement de solidarité spontané sans lien avec l’organisation syndicale des travailleurs.

Vague d’amour

«C’est un peu une vague d’amour à nos brigadiers parce qu’ils font une différence tous les jours dans nos familles. Mes enfants sont en train de traverser la rue, ce matin, avec leur papa, pour aller à l’école. Bien, c’est à cause de notre brigadière s’ils sont en sécurité», dit la mère trentenaire.

Cet automne, la municipalité a sabré 25 000 heures de travail aux brigadiers de son territoire. D’après la Ville de Québec, ces coupures ne mettent aucunement la sécurité des enfants en jeu. Les modifications visent à harmoniser l’horaire des surveillants avec celui des écoles, a martelé le maire, Régis Labeaume, qui a même accusé les représentants syndicaux de mentir.

Mais, pour les parents qui manifestaient vendredi, cette approche n’est pas sans conséquence.

«Sur l’heure du dîner, maintenant, il y a vingt-cinq minutes pendant lesquelles les brigadiers ne sont pas payés. Un enfant, disons, qui a oublié ses souliers d’éducation physique et qui retourne à la maison, et qui revient en plein milieu de l’heure du dîner, il n’y a personne pour l’aider à traverser», prétend Mme Santerre-Crête.

Elle s'inquiète aussi pour les jeunes retardataires qui se présentent en classe en dehors des périodes supervisées par un brigadier.

Vie de quartier

De son côté, Laurent Pagano admet qu’il appréhende le jour où sa fille, qui a aujourd’hui six ans, se rendra seule à l’école, lui qui l’accompagne matin et soir présentement. Il leur faut en outre franchir le boulevard Charest où, dit-il, plusieurs automobilistes sont pressés et brûlent des feux jaunes.

«Un enfant à 9, 10 ans, devrait normalement pouvoir marcher seul. S’il n’y a pas de brigadier ou s’il est juste là de temps en temps, ça ne me rassure pas en tant que parent», déclare-t-il.

«J’ai 43 ans et il y a toujours eu des brigadiers dans mon quartier. Je pense que ça fait partie aussi de la vie d’une école [...] et de la vie active d’un quartier», renchérit ce père.

Les parents soutiennent qu’ils ont recueilli plus de 300 signatures appuyant une lettre ouverte qui dénonce les compressions.