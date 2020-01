Roy Dupuis et «Les fleurs oubliées» encensés en Louisiane

La transformation de Roy Dupuis en apiculteur, sous les ordres d'André Forcier dans son long métrage «Les fleurs oubliées», lui a valu les éloges en Louisiane, aux États-Unis.

L'acteur a reçu le prix remis pour la meilleure interprétation masculine lors du festival Cinema on the Bayou, dont la plus récente édition s'est conclue mercredi. La comédien a également aidé l'oeuvre québécoise à hériter de l'honneur décerné au meilleur film.

Outre Roy Dupuis, «Les fleurs oubliées» peut compter sur une distribution composée d'Yves Jacques, Christine Beaulieu, Juliette Gosselin, Émile Schneider, Mylène MacKay, Louis Champagne, Donald Pilon, France Castel, Anne Casabonne et Gaston Lepage.

Cette fable suit Albert Payette, ex-agronome et apiculteur qui s'est donné la mission de sauver les abeilles en pollinisant les toits de Montréal. Dédiés à cette tâche, lui et son neveu reçoivent l'aide du Frère Marie-Victorin, blasé par la vie qu'il mène au ciel.

Le long métrage a pris l'affiche en salle au Québec l'automne dernier.