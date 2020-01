Un hiver moins rigoureux pour ceux qui travaillent à l’extérieur

L'hiver 2019-2020 est plus clément que ceux des dernières années. Les conditions météorologiques sont donc beaucoup plus favorables pour les travailleurs qui œuvrent à l'extérieur.

La température moyenne enregistrée en janvier dans le secteur de Rimouski et de Mont-Joli est de – 8,9 degrés Celsius. Cette statistique tient compte des maximums le jour et des minimums la nuit. La normale pour le premier mois de l'année est de – 12,2 degrés. L'écart avec la normale est notable, selon Environnement Canada.

Il est aussi tombé un peu moins de neige en janvier que la moyenne des dernières années.

Des conditions qui facilitent le travail des facteurs à l'extérieur.

«Cet hiver, ce n'est quand même pas si pire, mais pour nous, c'est plus la slush qui est plus difficile au niveau de la marche», explique une factrice rencontrée par TVA Nouvelles.

Remorquage moins difficile

L'absence de grandes périodes de froid facilite aussi le travail des remorqueurs après trois hivers particulièrement difficiles.

«C'est plus facile, c'est moins dur pour la machinerie, surtout nous, lorsqu'on démarre les camions la nuit avec l'hydraulique. Des fois, c'est dur sur le système comme on dit et sur notre système», précise Tony D'Anjou, copropriétaire de Remorquage provincial Jacques D'Anjou.

Le mois de janvier moins enneigé facilite aussi le travail des conducteurs de poids lourds qui doivent faire des livraisons au centre-ville de Rimouski.

«On a pas mal moins de neige cette année comparativement aux autres années. C’est plus facile de manœuvrer avec mon camion en ville», explique un livreur.

Les travailleurs de l'industrie de la construction voient aussi les chantiers moins perturbés cet hiver.

L'hiver n'est cependant pas terminé. Environnement Canada prévoit des températures dans les normales de saison pour le début février au Bas-St-Laurent. Une petite vague de froid pourrait frapper au milieu du mois.