Un peu d’amour pour les vins de France

Depuis octobre 2019, en représailles aux subventions versées par l’Union européenne à l’entreprise française Airbus, compétiteur de l’américaine Boeing, les vins de France sont soumis à une taxe supplémentaire de 25 % chez nos voisins américains. Et puisque le marché américain représente le cinquième des exportations de vin français, totalisant en moyenne 1,1 milliard de dollars (US $) par année, ces représailles sont lourdes de conséquences.

Plusieurs vignerons français ont vu leurs exportations vers les États-Unis chuter de manière catastrophique au cours des derniers mois. À Bordeaux, pendant le mois de novembre, on a enregistré une baisse de 46 % (en valeur) par rapport à 2018. Victimes collatérales d’une guerre sans fin que se livrent les deux géants de l’aéronautique, certains vignerons crient à la bêtise : « c’est comme l’enseignant qui ne sait pas qui punir et punit toute la classe », dénonçait Pierre de Benoist (Domaine de Villaine en Bourgogne), dans une entrevue avec le magazine américain Fortune.

Si vous vous sentez l’âme solidaire en cette fin de « janvier sans alcool », empoignez un tire-bouchon, une bouteille de vin français et posez le geste qui sauve les vignerons. Vos papilles vous le rendront au centuple avec ces cinq vins savoureux et authentiques, tous biologiques et offerts à prix accessibles. Santé !

Domaine Cazes, Côtes du Roussillon 2018, Hommage

France 14 %

2,4 g/L – Bio | ★★★ | $$

Code SAQ : 12704101

Cette cuvée rend hommage au Maréchal Joffre — originaire du Roussillon — et mise sur un assemblage de syrah (50 %), de grenache et de mourvèdre, cultivés selon les principes de la biodynamie. L’amateur de rouge solaire sera servi à peu de frais avec sa texture veloutée, sa concentration et ses saveurs intenses de cassis.

Château La Lieue, Coteaux Varois en Provence 2017

France 13 %

3,1 g/L – Bio | ★★★ | $1/2

Code SAQ : 605287

Les Coteaux Varois en Provence jouissent d’un climat continental, avec des journées chaudes et des nuits fraîches, qui permettent une maturation plus lente des raisins. Le rouge de la famille Vial est un brin plus nerveux et fringant en 2017 et présente un léger reste de CO2, qui rend le fruit encore plus affriolant et le vin encore plus frais. Un bon rouge de soif à boire jeune et à apprécier en toute saison.

Château de Nages, Costières de Nîmes blanc 2018, Vieilles vignes

France 13,5 %

2.7 g/L – Bio | ★★★ | $$

Code SAQ : 12764921

Une expression délicate, fruitée et tout en nuances des Costières de Nîmes. De bons goûts de cantaloup, de fleurs et de poire séduisent d’entrée de jeu, puis des notes d’amande fraîche et une touche végétale accentuent sa complexité et sa fraîcheur aromatique. Juste assez gras et animé d’un léger reste de gaz, pour la vitalité.

Bernard et Benoît Landron, Coteaux d’Ancenis 2018, Esprit Détente

France 12,5 %

3,2 g/L – Bio | ★★★★ | $$

Code SAQ : 14172612

Amateur de gamay, courrez à la SAQ chercher une bouteille (ou une caisse) de cet excellent vin de soif, produit dans une minuscule appellation de la Loire, qui couvre à peine 166 hectares, entre les villes de Nantes et d’Ancenis. Vous trouverez tout le caractère croquant, juteux et poivré du gamay dans ce rouge. Biologique et vibrant d’authenticité. Il a tout pour se faire aimer !

Camin Larredya, Jurançon sec 2018, La Part Davant

France 14,5 %

2,2 g/L – Bio | ★★★★1/2 | $$$1/2

Code SAQ : 12233434

L’ensemble du Sud-Ouest a connu un été chaud en 2018, mais le terroir de Jurançon, situé tout au pied des Pyrénées, a bénéficié de nuits fraîches et Jean-Marc Grussaute a su en tirer un vin exceptionnel. Un monument de générosité, tant en saveurs qu’en texture, avec tout ce qu’il faut de structure et d’acidité pour encadrer le tout. Atypique, mais grand. J’en laisserai moi-même vieillir quelques bouteilles en cave jusqu’en 2028.

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

