Un quart-arrière se joint au Rouge et Or

À compter de lundi, le Rouge et Or de l’Université Laval aura un nouveau quart-arrière dans son alignement.

À l’écart du jeu depuis deux ans après avoir complété son parcours collégial avec les Filons de Thetford Mines et étudiant à Laval, Justin Côté a offert ses services au Rouge et Or qui ne comptait que deux pivots en Thomas Bolduc et la recrue Arnaud Desjardins.

« À sa sortie de Thetford, il nous avait approchés, mais on n’avait pas vraiment de place, a raconté le coordonnateur offensif Justin Éthier. Compte tenu de notre situation où l’on veut maximiser le développement de nos deux quarts-arrières, on ne courait après personne. »

« Justin comprend la situation et il est sérieux, ajoute Éthier. Sa venue me fait penser à celle de Marc-Antoine Langevin. Après qu’on l’eut laissé aller, Marc-Antoine nous avait contactés l’année suivante après les départs d’Alex Skinner et Antoine Leduc. Il est venu comme une soupape de sécurité et il avait commencé quatre parties en 2017 en raison de l’absence d’Hugo (Richard). Il était sérieux et il avait appris. Ce n’est pas surprenant qu’il soit maintenant entraîneur. »

Côté participera au camp de printemps, mais son rôle sera très limité. « Il n’aura pas de volume au début parce que nos deux jeunes ont besoin d’espace pour se développer, et chaque répétition est importante, a expliqué Éthier. Même si la situation ne sera pas évidente pour son développement, je ne voulais pas d’un gars qui serait content seulement d’être avec le Rouge et Or. Je veux quelqu’un qui mettra les efforts dans la salle d’entraînement et dans l’apprentissage du système. Il est d’accord. »

S’il n’écarte pas totalement la venue d’un quatrième pivot, Éthier sait qu’il pourra de nouveau compter sur la présence du centre-arrière Félix Garand-Gauthier qui a vu de l’action comme quart-arrière l’an dernier dans des situations de courts gains ou à la porte des buts.

Deux départs

Utilisé principalement sur les unités spéciales où il a notamment bloqué un dégagement dans un match face aux Carabins de l’Université de Montréal, le centre arrière William Lavoie ne sera pas de retour.

À l’écart l’an dernier pour des raisons personnelles, le joueur de ligne offensive Rémy-Julien Spattz avait rejoint l’équipe en janvier, mais le produit des Géants de Saint-Jean-sur-le-Richelieu a décidé de partir pour de bon dans les derniers jours.