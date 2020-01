Un Québécois en renfort chez les Sabres

L’attaquant québécois Jean-Sébastien Dea a été rappelé de la Ligue américaine de hockey (LAH) par les Sabres de Buffalo, vendredi matin.

L’athlète de 25 ans a obtenu cette promotion dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en raison de la blessure au haut du corps qu’a subie Kyle Okposo, jeudi, lors de l’affrontement contre le Canadien de Montréal.

Dea est présentement le meilleur pointeur des Americans de Rochester, dans la LAH, avec 13 buts et 17 aides pour 30 points en 41 parties.

Il s’agit de la deuxième fois en 2019-2020 que le natif de Laval est rappelé, lui qui a disputé un match avec l’équipe de l’État de New York cette année. Il n’avait pas obtenu de point le 27 novembre dernier, lors d’un duel contre les Flames à Calgary.

Dea, qui a déjà porté les uniformes des Penguins de Pittsburgh et des Devils du New Jersey, a signé un contrat de deux ans et d’une valeur totale de 1,4 million $ avec les Sabres le 1er juillet dernier.