Un rouge juteux et parfumé à ne pas manquer!

Un rouge concentré élaboré par un des meilleurs producteurs du Roussillon. Un assemblage de grenache noir (65 %), mourvèdre (30 %) et de carignan (5 %) poussant sur des coteaux abrupts aux sols schisteux et faisant face à la Méditerranée. Le nez évoque des parfums de prune, de cerise noire, d’épices douces et d’eucalyptus. La bouche est juteuse, ronde, enveloppante tout en étant bien structurée par des tanins élégants. Finale longue et capiteuse tout en restant d’une étonnante digestibilité. Prenez soin de le rafraîchir un bon 45 minutes au frigo avant de le servir. Il ira à merveille avec les viandes braisées, grillées ou les plats avec tomates et/ou aubergine. De quoi mettre du soleil et de la chaleur dans votre journée!

Domaine La Tour Vieille La Pinède 2018, Collioure, France

27,15 $ - Code SAQ 13638513 – 14 % - 3 g/l

★★★½ $$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.