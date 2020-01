Une lourde perte pour les Coyotes?

Le défenseur des Coyotes de l’Arizona Oliver Ekman-Larsson n’a pas été en mesure de finir le match contre les Kings de Los Angeles, jeudi soir, et ce, en raison d’une blessure au bas du corps.

L’arrière de 28 ans a quitté la partie au milieu de la deuxième période, après un contact genou à genou avec l’attaquant des Kings Dustin Brown.

Comme les Coyotes ne pratiquaient pas vendredi, aucune mise à jour n’a été faite sur l’état de santé d’Ekman-Larsson.

Une longue absence dans le cas du Suédois pourrait être catastrophique pour la formation du sud-ouest des États-Unis. Le capitaine des Coyotes est le défenseur le plus utilisé par l'équipe. Il est également le meilleur pointeur de sa formation chez les arrières, lui qui a touché la cible à six reprises et fourni 16 mentions d’aide pour 22 points en 53 matchs cette saison.

Les Coyotes détiennent présentement la première place des équipes repêchées dans l’Association de l’Ouest.