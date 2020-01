Une subvention de 18 M$ en jeu pour la multinationale Mattel

Le géant Mattel pourrait devoir rembourser sa subvention de 18 millions $ à Québec s’il n’a pas respecté l’entente initiale qui prévoyait un plancher d’emplois ici, a appris Le Journal.

Nicolas Marceau

Ministre du gouvernement Marois

« Il y avait une clause de remboursement de la subvention si les objectifs de maintien d’emploi ou de réalisation du projet n’étaient pas respectés », a indiqué au Journal l’ex-ministre de l’Économie Nicolas Marceau, qui a piloté le dossier en 2014.

Vendredi dernier, le fabricant de jouets Mattel a créé la consternation en annonçant la fermeture surprise de son usine Mega Brands, de Saint-Laurent, de 580 travailleurs pour délocaliser sa production en Chine et au Mexique l’automne prochain.

Après l’annonce, Le Journal qui s’était rendu sur les lieux n’avait pas pu s’entretenir avec les employés de l’usine sous le choc parce que des gardiens de sécurité empêchaient les journalistes de venir trop près du bâtiment.

Or, Le Journal a appris qu’en 2014, la nouvelle filiale de Mattel, Mega Brands, s’était engagée à respecter certaines conditions, dont un plancher d’emplois, pour avoir droit à sa subvention de 18 millions $ d’Investissement Québec (IQ) que l’État québécois lui avait offerte pour la convaincre de ne pas déménager au Nouveau-Brunswick.

« Il y avait des conditions, soit le maintien des emplois et du siège social au Québec. Il y avait même un calendrier de déboursements de la subvention par l’État sur cinq ans qui s’étirait même de deux ans de plus », a précisé l’ex-ministre de Pauline Marois.

« Ententes confidentielles »

Aujourd’hui, M. Marceau veut savoir si ces conditions se sont retrouvées dans l’entente conclue par le gouvernement libéral après lui. « Il faut demander aux gouvernements Couillard et Legault si l’entente a été respectée par l’entreprise », a-t-il avancé.

Selon lui, la seule façon de savoir si Mattel devra rembourser ou non l’argent des contribuables est d’avoir les détails de la réalisation du projet soutenu par l’État.

Questionné à ce sujet, le ministère de l’Économie a refusé à plusieurs reprises de commenter le dossier. « Toutes les ententes de financement du ministère avec les entreprises sont confidentielles », a répété son porte-parole Jean-Pierre D’Auteuil.

Pour sa part, Mattel a refusé de dire si son projet lié aux 18 millions $ s’était déroulé dans les délais prévus. « Mattel continue de collaborer et de discuter avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation et Investissement Québec », a déclaré un porte-parole.

– Avec la collaboration d’Antoine Lacroix

♦ Mattel vaut près de 6,7 milliards $ US à la Bourse de New York. L’an dernier, ses profits ont explosé de plus de 25 % pour atteindre 2,6 G$ US, pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2019.

Mega Brands en quelques dates