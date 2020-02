Une troisième défaite de suite pour les Saguenéens

Les Saguenéens de Chicoutimi sont sortis en lions lors de la partie de vendredi, mais ils n’ont rien pu face à la résilience des Sea Dogs, qui l’ont finalement emporté en tirs de barrage. Malgré deux buts tôt en première, les Sags se sont butés à un gardien en pleine possession de ses moyens et se sont inclinés par la marque de 5 à 4, vendredi soir, face à Saint John et perdent trois matchs de suite pour la première fois de la saison.

Raphael Lavoie avait créé l’égalité avec 3,2 secondes à faire au match, mais Brady Burns a été le seul à marquer dans la séance pour donner la victoire aux Sea Dogs.

«On a pratiquement 36 chances de marquer contre seulement quatre. Oui on méritait un meilleur sort, mais ça fait partie de la vie. L’effort a été jusqu’au bout, on a réussi à revenir dans le match et c’est beaucoup mieux que ce que l’on a vu la semaine dernière» a commenté l’entraineur-chef des Saguenéens, Yanick Jean, après la partie.

Bouthillier vole la vedette

Si les Saguenéens n’ont marqué que quatre filets dans la partie d’hier, ce n’est assurément pas par manque d’effort. Le gardien des Sea Dogs Zachary Bouthillier a tout simplement été fumant devant sa cage, réalisant 45 arrêts, dont plusieurs spectaculaires. En deuxième période, Bouthillier a même volé un but certain en immobilisant le disque avec son bouclier alors que les 3696 partisans réunis au Centre George-Vézina avaient déjà commencé à célébrer. Son vis-à-vis, Anthony-Carmine Pagliarulo a été chassé du match après avoir accordé trois buts sur 17 lancers.

«Bouthillier a été très bon et chanceux par moment comme lorsqu’il a bloqué un lancer avec son masque. Dans une saison, ça va arriver qu’on se fasse voler. (De notre côté), je crois que Pagliarulo est un compétiteur, il l’a toujours fait et il est capable de rebondir. Il travaille des choses avec notre entraineur des gardiens de but dans les dernières semaines. Ce n’est pas nécessairement notre gardien qui a changé le match, mais c’est celui de l’autre côté» a analysé Jean, en point de presse.

Un premier pour Mercer

Pour la première fois depuis son arrivée à Chicoutimi au mois de décembre, le joueur de 20 ans Félix Bibeau était sur une unité offensive différente que son bon ami Rafaël Harvey-Pinard, alors qu’il jouait aux côtés de Justin Ducharme et Raphaël Lavoie. Pour sa part, le capitaine des Bleus était accompagné du centre Dawson Mercer et de Vladislav Kotkov et force est d’admettre que l’entraineur-chef des Sags, Yanick Jean, a eu la main heureuse avec ces changements vendredi soir.

Le premier but de Dawson Mercer aura pris peut-être quelques matchs de plus qu’il ne l’aurait aimé, mais c’est finalement à son sixième match dans l’uniforme bleu et blanc que Mercer a inscrit son premier filet avec sa nouvelle formation. Bien alimenté par Vladislav Kotkov, Mercer a battu l’ancien gardien des Sags, Bouthillier, sur le premier tir auquel ce dernier a fait face. Rappelons que Mercer avait marqué 18 buts en 26 parties avec Drummondville.

Profitant du momentum, Félix Bibeau a fait plaisir à son nouveau compagnon de trio Justin Ducharme en lui servant une brillante remise de l’arrière du filet de l’ancien des Saguenéens, lui permettant ainsi de marquer son 14e filet de la campagne.

En bref...

Sans surprise, les défenseurs Louis Crevier et Hugo Savinsky se retrouvaient sur la liste des blessés en compagnie de Samuel Houde et Hendrix Lapierre.

Du côté des Sea Dogs, l’attaquant des Vikings de Saint-Eustache Charles Savoie s’alignait pour un 15e match cette saison avec Saint John.

Les Saguenéens de Chicoutimi seront de retour devant leurs partisans samedi après-midi, alors qu’ils recevront le Phoenix de Sherbrooke dès 16h.