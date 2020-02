Dix-huit appels par jour liés à la santé mentale à la police de Québec

Les policiers de Québec doivent répondre à 18 appels par jour liés à une problématique de santé mentale et ils se butent au phénomène des portes tournantes.

• À lire aussi: Centres d’hébergement: l’Armée du Salut cherche toujours des solutions

Le chef de police Robert Pigeon parle «d’un phénomène réel» avec lequel les agents doivent composer. Les personnes fortement intoxiquées et qui dérangent doivent être redirigées vers des centres de répit supervisés pour éviter les solutions actuelles que sont les cellules ou les urgences.

«Ce ne sont pas des cas à judiciariser, ce sont des cas de santé publique», dit Robert Pigeon. Une intervention en santé mentale peut prendre jusqu’à deux heures et demie pour une équipe de patrouilleurs.

En moyenne, les interventions en lien avec les troubles de santé mentale durent de 2h à 2h30.

M. Pigeon affirme qu’il y a un manque de ressource pour accompagner les policiers sur le terrain étant donné que les intervenants psychosociaux ne peuvent pas répondre à tous les appels puisqu’ils sont trop nombreux.

«Ce qu’on souhaite obtenir, c’est d’avoir un endroit où on peut aller déposer ces personnes-là, dit Robert Pigeon, en mentionnant que l’incarcération n’est pas toujours souhaitable et que les hôpitaux et les centres d’hébergement refusent les personnes trop intoxiquées.