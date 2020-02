54e Super Bowl: le chemin de croix de Mostert

MIAMI | Dans son téléphone, Raheem Mostert conserve précieusement une liste de dates qu’il consulte avant chaque match pour ne jamais oublier à quel point sa carrière dans la NFL a déjà tenu à un fil. Le porteur de ballon des 49ers atteint finalement le Super Bowl, après avoir été contraint d’emprunter de nombreux détours sur sa route vers le succès.

La liste que Mostert contemple régulièrement comporte des dates, mais aussi plusieurs noms de villes. Philadelphie, Miami, Baltimore, Cleveland, New York, Chicago...

Pour plusieurs, il s’agirait d’un beau tableau de chasse d’endroits visités. Pour Mostert, c’est plutôt le rappel constant des journées précises, entre 2015 et 2016, où six équipes l’ont remercié de ses services. Mais cela, c’était avant de vivre pleinement le rêve de la NFL à San Francisco.

Et encore là, les clés du champ arrière des 49ers ne lui ont certainement pas été remises comme à un jeune premier de classe. À sa première année avec l’équipe, en 2016, il a porté le ballon pour la première fois de sa carrière. Ce fut son unique course de la saison, pour six verges.

La saison suivante, il s’est établi comme un as des unités spéciales, mais sa contribution à l’offensive s’est avérée plus que modeste avec six «portées» pour 30 verges. En 2018, ses 34 maigres courses semblaient prouver qu’il ne pourrait jamais s’imposer au sol.

L’éclosion inattendue est survenue cette saison, quand plusieurs blessures ont projeté à l’avant-plan celui qui était jusque-là le quatrième porteur des 49ers. Avec une récolte de 772 verges, un sommet dans l’équipe, il s’est extirpé de l’ombre. En finale de conférence, il a piétiné les Packers avec des gains de 220 verges, propulsant les siens au Super Bowl.

«C’est une folle aventure», s’est exclamé Mostert cette semaine.

Une attitude positive

Au cœur de cette épopée, nombreux sont ceux qui auraient abdiqué. Mostert s’est non seulement accroché à ses ambitions, mais en bon joueur, il refuse de déclarer la guerre aux équipes qui n’ont pas cru en lui.

«Quand ces équipes m’ont libéré, je me suis dit que la façon de rebondir était de me regarder dans le miroir. Chaque fois, j’ai cherché à savoir ce que je pourrais faire de mieux et j’ai accepté la critique des entraîneurs.

«J’essaie de ne pas voir ces épreuves comme quelque chose de négatif. Tout ça m’a donné l’occasion de grandir. Je suis quelqu’un qui voit toujours la lumière au bout du tunnel. Ce qui compte, c’est que j’ai maintenant l’occasion de faire ce que j’aime le plus au monde», a résumé Mostert.

Un parcours salué

L’approche rafraîchissante de Mostert, qui aurait pu se servir de l’immense tribune médiatique du Super Bowl pour régler ses comptes, sème d’ailleurs l’admiration au sein de l’équipe.

«Tout le monde dans le vestiaire est derrière Raheem. Il avait juste besoin que quelqu’un, quelque part, croie en lui et c’est ce qui s’est offert à lui ici», a mentionné l’excellent centre-arrière qui lui ouvre la voie, Kyle Juszczyk.

Mostert ne doit pas seulement ses succès à son inébranlable persévérance. Le porteur a le privilège de courir derrière une superbe ligne offensive, qui a aidé deux autres porteurs, Tevin Coleman et Matt Breida, à gagner plus de 500 verges au sol, chacun, cette saison.

Toutefois, ceux qui bloquent devant lui assurent qu’il demeure sous-estimé, malgré ses succès.

«Quand il attaque une brèche, c’est comme si un éclair passait. Il court avec fougue, puissance et vitesse. On ne dira jamais assez de bonnes choses sur Raheem», estime le bloqueur Mike McGlinchey.

Peu importe le résultat de demain soir, Mostert pourra ajouter quelques mots importants au bas de sa fameuse liste : 2 février 2020, Super Bowl 54, Miami.

Photo AFP

« L’histoire de Raheem Mostert, c’est la même que la mienne il y a 20 ans. C’est l’histoire du gars qui ne devrait pas être là et qui obtient la chance de briller dans le plus grand moment. »

— Kurt Warner, ancien quart-arrière et maintenant analyste

SAVIEZ-VOUS QUE...

Raheem Mostert est le seul porteur dans l’histoire des éliminatoires à avoir connu un match d’au moins 200 verges et quatre touchés ou plus.

Seul Eric Dickerson, le 4 janvier 1986, a gagné plus de verges que Mostert dans un match de séries, avec une récolte de 248 verges au sol.

Les 49ers ont accumulé en moyenne 235,5 verges au sol lors des présentes éliminatoires. Il s’agit de la meilleure performance pour une équipe en séries depuis les Bears de Chicago, en 1941, avec 242 verges au sol en moyenne.

Garoppolo, le mal-aimé

Photo AFP

Tandis que l’attaque au sol et la défensive des 49ers héritent des fleurs depuis le début de la saison, c’est le quart-arrière qui reçoit le pot. Peu importe le niveau de son jeu, Jimmy Garoppolo semble coincé dans le rôle de souffre-douleur.

Pas que les critiques l’empêchent de dormir, au contraire. Le pivot des 49ers a tout de même concédé cette semaine qu’il entendait tout ce qui se dit à son sujet.

Quand ce ne sont pas les revirements qui lui sont reprochés (14 interceptions en incluant les séries cette saison), d’autres estiment qu’il est le maillon faible d’une attaque axée sur la course.

Garoppolo est même devenu le premier quart-arrière depuis Bob Griese, avec les Dolphins de 1973, à mener son équipe au Super Bowl en tentant moins de 10 passes en finale de conférence.

«Comme tous les quarts-arrière, j’aime lancer le ballon. Mais quand ton jeu au sol gagne huit ou neuf verges par course, c’est difficile d’aller voir l’entraîneur et de lui dire qu’on devrait passer plus souvent. Il me dirait que je suis fou», a encore dû se défendre le pivot des 49ers.

De grands moments

Pourtant, quand certains matchs ont été placés entre les mains de Garoppolo cette saison, il a répondu présent, notamment avec 349 verges et quatre passes de touché dans une victoire cruciale face aux Saints, sur la route. Face aux Rams, il a converti à deux reprises des situations de troisièmes essais et 16 verges à franchir sur la séquence offensive finale qui a permis de gagner la rencontre.

«Jimmy ne devrait jamais avoir à s’excuser parce qu’on court bien avec le ballon. Quand on a eu besoin de lui pour nous ramener dans certains matchs, il l’a fait. Il a été meilleur que n’importe qui sur les troisièmes essais cette saison. Tu ne peux pas courir autant si ton quart-arrière ne convertit pas les troisièmes essais par la passe», a souligné l’entraîneur-chef Kyle Shanahan.

Toujours des doutes

Il semble que même le scintillant dossier de 21-5 de Garoppolo comme partant ne convainc pas les sceptiques, qui le voient davantage comme l’éternel passager, plutôt que le conducteur du véhicule.

«C’est juste des opinions, et il faut regarder qui dit tout ça afin de placer les choses en perspective. Les seuls commentaires qui m’importent sont ceux de mes entraîneurs et coéquipiers. Toutes les critiques ne font que nous rassembler», a réagi le quart.

Ça bouge à South Beach!

L’alléchant secteur de South Beach passe entièrement en mode Super Bowl pour le week-end. Toutes les activités organisées par la NFL y sont installées, qu’il s’agisse du «Fan Experience» ou du «Super Bowl Live», où de nombreux artistes de renom se produisent depuis jeudi. Le chic quartier, qui regorge de restaurants, terrasses et bars invitants, sera littéralement envahi aujourd’hui. Plus de 150 000 visiteurs venus de l’extérieur de la Floride sont attendus. Comme chaque année, la sécurité est omniprésente à Miami, avec des milliers de policiers locaux, d’État et fédéraux qui patrouillent dans les lieux plutôt étendus, sans parler d’une imposante escouade canine. Le chef du bureau des services secrets et coordonnateur fédéral pour l’événement, Brian Swain, a assuré vendredi qu’il n’y avait «aucune menace crédible pour le moment». Merci beaucoup, monsieur l’agent!

Avantage Chiefs

Les preneurs aux livres favorisent les Chiefs par une minime marge d’un point dans le cadre du 54e Super Bowl. Une tournée rapide de différents grands médias américains montre que les analystes penchent aussi en ce sens, même si les prévisions semblent plus partagées que bien souvent par les années passées. Sur le site web de Sports Illustrated, six experts optent pour les Chiefs, contre cinq pour les 49ers. Dans le quotidien USA Today, les Chiefs sont favorisés aussi de justesse, par quatre analystes sur sept. Les gens de CBS Sports semblent moins divisés, eux qui voient les Chiefs champions dans six cas sur huit. Sur ESPN.com, pas moins de 108 analystes ont donné leur avis et 68 contre 40 favorisent les Chiefs. Sur NFL.com, 14 des 22 experts sondés donnent la victoire aux Chiefs.

Le gros défaut de Mahomes

Toute la semaine, les louanges du quart-arrière Patrick Mahomes ont été chantées aux quatre coins de Miami. Les uns raffolent de ses prouesses athlétiques, tandis que les autres sont séduits par son humilité, sa personnalité ou ses bonnes manières. Si bien que certains journalistes se sont mis à «enquêter» afin de savoir si Mahomes, que ce soit comme joueur ou être humain, avait le moindre défaut. Il s’avère que son ailier rapproché Travis Kelce lui en a trouvé tout un! «Il met du ketchup sur son steak, man!» a lancé son coéquipier avant d’en rajouter. «Je ne ferais jamais ça. On se retrouve dans les meilleurs steakhouses et Pat demande du ketchup. Chaque fois, je lui dis : mais qu’est-ce que tu fous là?» Voilà, Mahomes n’est pas parfait, mesdames et messieurs...