LORENZO, Angel



À l'ICUPQ, le 26 janvier 2020, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Angel Lorenzo, conjoint de dame Doris Couture. Il était le fils de feu monsieur Angel Lorenzo et de feu dame Antonia Gallastegi. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule jeudi 6 février 2020 de 19 h à 21 h et le vendredi 7 février 2020 de 12 h à 13h30.et de là au Parc Commémoratif la Souvenance. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Doris Couture; ses enfants: Charley et Johnny (Claude Pelletier); ses petits-enfants: Tania et Anthony; ses frères et sœurs: feu Antonio, feu Juan Manuel, feu Begona, Teresa et Jose; les enfants de sa conjointe: Jean-Pierre, Pascal, Martin et Danny; ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel médical de l'hôpital St-François d'Assise et les infirmières du CLSC Ancienne-Lorette pour leur support et dévouement.