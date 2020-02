THOMASSIN, Murielle Giroux



À l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 janvier 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Murielle Thomassin, épouse de feu monsieur Jean Giroux. Elle était la fille de feu Omer Thomassin et de feu Blanche Thomassin. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 18h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière du Fargy. Madame Thomassin laisse dans le deuil ses enfants: Michel (feu Arlèn Paré) et Jean-François (Caroline Cérovac); ses petits-enfants: Jean-Philippe, David et Patrick; son arrière-petite-fille Mia-Adelle; son beau-frère Maurice Robert (feu Charlotte Thomassin); sa belle-sœur Thérèse Cantin (feu Jacques Thomassin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca