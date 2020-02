Alexis Lafrenière au Centre Bell. Le 10 février. Lors du match opposant le Canadien aux Coyotes de l’Arizona.

La merveille de Rimouski sera présentée à la foule avant le match. Les gens pourront rêver de voir le grand gaillard en juin prochain monter sur l’estrade et enfiler le chandail du Canadien. On ne sait jamais, s’agit de perdre souvent et d’être chanceux à la loterie.

Ça veut aussi dire que Trevor Timmins va avoir l’occasion de le voir en personne.

Mais Lafrenière ne sera pas le seul de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il sera accompagné des quatre autres juniors qui devraient faire partie des premiers sélectionnés au prochain repêchage qui aura lieu au Centre Bell.

« On parle de Dawson Mercer et Hendrix Lapierre, des Saguenéens de Chicoutimi, de Justin Barron, de Halifax, et de Jérémie Poirier, de St. John », énumère Gilles Courteau, le commissaire de la LHJMQ.

Et pour que la soirée soit encore plus spéciale, Courteau et Paul Wilson, du Canadien, ont invité trois autres gagnants de la médaille d’or au Championnat du monde et... Barrett Hayton, des Coyotes, qui sera sur le banc de l’équipe visiteuse ce soir-là.

Ça va faire du beau monde à présenter aux fans et aux médias. Avec une petite passe à la télé et à la radio.

Depuis Sidney Crosby

« Je suis très fier de voir évoluer Alexis Lafrenière. Aussi fier qu’avec Sidney Crosby ou Marc-André Fleury, qui furent des premiers choix eux aussi. Alexis a été suspendu pour trois matchs, mais ça ne veut pas dire qu’il est un joueur traître. Mais le coup était porté à la tête et il ne peut pas y avoir de passe-droit », précise Courteau.

Les années sont bonnes pour la LHJMQ. On a gagné la coupe Memorial cinq fois au cours des dix dernières années. Le programme de bourses d’études roule super et on a distribué 1,3 million $ par année depuis trois ans à des joueurs qui optent pour l’université.

En fait, les préjugés concernant la LHJMQ tendent à disparaître malgré l’absence de Québécois repêchés par le Canadien. D’ailleurs, Dan Marr, le chef du recrutement pour la Ligue nationale, sera présent le 10 février pour profiter de l’occasion et ainsi faire connaissance avec les jeunes.

Retrait du 66 à Pittsburgh

Le commissaire planche sur plusieurs projets. On le sait, Guy Lafleur a été choisi le plus grand joueur de l’histoire du circuit Courteau. Tout juste devant Mario Lemieux et Sidney Crosby.

Or, la ligue a déjà retiré le chandail 87 de Crosby, mais le 4 de Guy Lafleur et le 66 de Mario Lemieux n’ont pas eu droit à cet honneur. La LHJMQ va retirer le chandail du grand Mario le 22 mars à Pittsburgh. Quant au 4 de Lafleur, on attend que le « Démon blond » soit remis sur pied pour aller de l’avant.

Lafleur prend du mieux et ajoute de longues marches à son régime de récupération. Et à la fin de février, Guy devrait être suffisamment en forme pour présider au lancement de sa marque de vin. Les vins Guy Lafleur.

« Ce n’est pas toujours évident de faire concorder l’emploi du temps de tout ce monde », dit le commissaire.

Il faut rappeler que si Guy Lafleur a rendu le 10 célèbre sur toute la planète hockey, c’est le 4 de Jean Béliveau qu’il portait dans le junior.

Ce sont quand même des mathématiques faciles à comprendre...

Yves Ulysse et la tentation américaine

Yves Ulysse a passé la grande majorité de sa carrière avec Rénald Boisvert. La défaite en décembre subie par Ulysse en Californie a laissé des traces. Samedi dernier, au Casino de Montréal, Ulysse a souligné qu’il aimerait poursuivre sa carrière avec son équipe actuelle, mais en ajoutant un coach américain pour les camps d’entraînement. « Question que je sois plus actif, plus spectaculaire pendant les combats pour plaire aux juges surtout américains », a-t-il dit.

Chose rare, Rénald Boisvert lui a répondu dans les médias sociaux. En gros, M. Boisvert n’est pas contre l’idée d’un entraîneur supplémentaire aux États-Unis. Mais il précise qu’avant de chercher un Américain, faudrait peut-être qu’Yves Ulysse soit plus assidu et accepte de travailler au gymnase pour acquérir ce qu’on appelle « des coups de volume ».

Ça va prendre de l’eau dans le vin.

Précision sur New Era Fighting

J’ai expliqué la semaine dernière comment la Régie des alcools, des courses et des jeux s’inquiétait des agissements du Groupe Yvon Michel. Yvon Michel va comparaître le 18 février. La Régie l’accuse d’atteinte au bon renom du sport, d’avoir toléré la présence d’un groupe criminalisé (Hells Angels) et de s’être servi du permis de GYM pour permettre au groupe New Era Fighting and Promotion de faire la promotion de la soirée du 20 septembre 2019.

New Era attend depuis près de dix mois le dépôt du rapport d’enquête de la Sûreté du Québec et n’a toujours pas obtenu de permis.

J’aimerais apporter une précision. Quand j’ai parlé du boxeur Francesco Cotroni, j’ai utilisé le terme « associé » dans son sens large et premier. Celui d’un boxeur espérant boxer pour un groupe. Comme David Lemieux, Steven Butler ou Arslanbek Makhmudov sont associés à EOTTM. Évidemment que Cotroni n’est pas « associé » au sens juridique au New Era Fighting ou impliqué dans sa gestion.

La comparution d’Yvon Michel et de GYM aura lieu le mardi 18 février à 9 h 30 à la salle 9.101 du palais de justice de Montréal.