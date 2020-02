Autre fin de semaine payante pour l’Océanic

RIMOUSKI | L’Océanic a fait mentir l’adage voulant que les programmes doubles soient faits pour être divisés en l’emportant 4-1 samedi après-midi face aux Foreurs de Val-d’Or, moins de 24 heures après un gain de 4-0 contre la formation abitibienne qui effectuait sa seule visite de la saison à Rimouski.

La troupe de Serge Beausoleil a maintenant remporté ses sept derniers matchs en accordant seulement six buts à ses adversaires. « J’aime beaucoup nos paires de défenseurs qui sont stables et qui font très bien. Ce fut un match serré jusqu’en début de troisième période. Je n’ai pas aimé notre gestion de la rondelle en deuxième, mais nous avons bien rebondi en troisième pour aller chercher la victoire », a analysé l’entraîneur-chef, qui a apprécié le jeu de son centre Nicolas Guay à son retour au jeu. « Avec Chiasson et Verreault, ils ont généré plusieurs bonnes chances de marquer ».

Un premier de Coxhead

L’Océanic a disputé une très solide première période décochant 19 lancers face au jeune gardien Xavier Bolduc qui a cédé une seule fois. L’ex-Rempart Andrew Coxhead a profité d’un revirement créé par Nathan Ouellet qui a soutiré la rondelle a un défenseur des Foreurs pour s’y prendre à deux fois et inscrire son 9e de la saison et son premier avec l’Océanic.

Les Foreurs ont été plus coriaces en deuxième période et sont parvenus à créer l’égalité en milieu d’engagement sur un lancer parfait dans le haut du filet du dangereux Justin Robidas. Isaac Belliveau venait tout juste de faire une montée spectaculaire jusqu’au gardien adverse qui a résisté.

En début de troisième période, le défenseur Justin Bergeron a brisé l’égalité avec un lancer d’une trentaine de pieds qui ressemblait davantage à un placement de rondelle sur le filet adverse qu’à un tir pour marquer. Zacharie Massicotte a profité d’une belle pièce de jeu initiée par Zavogorodniy et Bergeron pour marquer son 4e de la saison. Nicolas Guay a salué son retour au jeu avec le 4e but des siens, sur une passe de Belliveau.

En bref

Alexis Lafrenière purgeait le dernier match de sa suspension de trois parties pour coup à la tête... L’Océanic visitera les Cataractes vendredi prochain à Shawinigan.